Ieri, gli analisti hanno rivelato che i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung – Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 – si stanno comportando molto bene in Corea del Sud. È stato stimato che i preordini per entrambi gli smartphone sono stati pari a 450.000 e potrebbero potenzialmente raggiungere fino a 800.000 unità nella sola Corea del Sud.

Queste sono cifre impressionanti, soprattutto se si considera che nel 2020, il Galaxy Z Fold 2 sembrava quasi un flop con solo 80.000 preordini. Da allora Samsung ha confermato che entrambi i suoi nuovi device stanno andando molto bene, affermando che le vendite stanno già superando quelle dei dispositivi Galaxy Z fino ad oggi.

Samsung afferma: “interesse per i pieghevoli ai massimi storici”

In una dichiarazione rilasciata da Samsung, la societá ha spiegato di essere grata per l’ottima risposta dei clienti ai nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. L’interesse per gli smartphone pieghevoli è ai massimi storici, con il volume di preordini per Z Fold3 e Z Flip3 che ha già superato le vendite totali per i dispositivi Galaxy Z fino ad oggi nel 2021.

Ci sono diversi motivi per cui gli ultimi pieghevoli stanno andando così bene. Uno dei quali è che questi sono gli smartphone di terza generazione e forse le persone ora sono più inclini a fidarsi dei dispositivi piuttosto che della prima generazione. In secondo luogo, anche il prezzo di 1.000 euro del Galaxy Z Flip 3 è abbastanza ragionevole.

Non stiamo dicendo che sia economico, ma quando i flagship Samsung Galaxy S21 costano intorno a quel prezzo, se non di più, diventa un’opzione per coloro che sono disposti a spendere così tanto. In ogni caso, questa è una buona cosa perché significa che ora che Samsung sta riscontrando successo sul fronte dei pieghevoli, potrebbe incoraggiare più aziende ad entrare nel mercato.