Xiaomi potrebbe far debuttare in Europa e in Italia la Mi Band 6 in versione NFC. L’activity tracker più venduto del produttore cinese viene realizzato da qualche anno in due varianti.

La prima è quella che tutti conosciamo, mentre la seconda è esclusiva del mercato Cinese e comprende anche un sensore NFC. Grazie a questa tecnologia, la fitness band può diventare anche un portafoglio virtuale ed effettuare pagamenti contactless.

Si tratta di una feature molto interessante che potrebbe far gola a tanti utenti internazionali ma Xiaomi non ha mai esportato le Mi Band con NFC. Tuttavia, sembra che la situazione stia per cambiare e ci aspettiamo un debutto imminente della Mi Band 6 con NFC in Europa e quindi anche in Italia.

Xiaomi sembra intenzionata a portare la Mi Band 6 con NFC anche in Italia

Ricordiamo che Mi Band 6 è stata presentata lo scorso marzo 2021 in Cina in entrambe le varianti. Tuttavia, in queste ore, è emersa una nuova certificazione del fitness tracker presso gli uffici preposti Europei.

Il riferimento al dispositivo è chiaro grazie al numero di modello che indica esattamente la versione NFC. Al momento non si hanno dettagli sulla possibile presentazione ne tanto meno sulla data di lancio. Anche il prezzo resta un mistero ma ci aspettiamo una cifra leggermente più alta rispetto alla versione base del dispositivo.

Difficilmente Xiaomi effettuerà una conferenza dedicata esclusivamente alla smart band, piuttosto sfrutterà il lancio di uno smartphone o di un tablet per presentare anche la nuova Mi Band 6 con NFC. In alternativa, il device potrebbe arrivare direttamente nei Mi Store Italiani ed Europei per la gioia dei consumatori.