Il mese prossimo, secondo numerose fonti, è previsto l’annuncio della serie aggiornata di smartphone Apple. Gli esperti stanno già valutando le loro prospettive di mercato. La spinta per la crescita dell’iPhone il prossimo anno sarà fornita dalla versione SE con supporto per le reti 5G.

Secondo le fonti, il prossimo anno dovrebbe apparire sul mercato il modello iPhone SE con supporto 5G, che spingerà coloro che si aspettavano di ottenere un dispositivo mobile Apple in grado di funzionare nelle reti di quinta generazione senza pagare molto. Se quest’anno Apple vende circa 246 milioni di smartphone, l’anno prossimo le vendite di iPhone potranno raggiungere un valore comparabile proprio grazie alla comparsa dell’iPhone SE con supporto 5G.

iPhone SE 5G: potenza della nuova rete ad un prezzo contenuto

Per quest’anno, le vendite di 246 milioni di unità dovrebbero essere un record. Nel calendario 2022 di Apple, l’anno fiscale inizierà a ottobre di quest’anno. Secondo gli analisti, nel prossimo anno fiscale, l’azienda sarà in grado di generare 377,6 miliardi di dollari che è il 5% in più rispetto all’importo previsto delle entrate Apple nell’anno fiscale in corso. Nel 2023, secondo gli autori della nota analitica, le entrate di Apple cresceranno in sequenza di un altro 7%.

Apple rilascerà la serie iPhone 13 nella terza settimana di settembre. Lo ha annunciato l’analista di Wedbush Daniel Ives nella sua nota agli investitori. Ha anche aggiunto che gli iPhone 13 Pro e Pro Max riceveranno capacità di archiviazione fino a 1 TB. Secondo Ives, un’analisi delle catene di approvvigionamento asiatiche di Apple indica che l’azienda intende produrre tra 130 milioni e 150 milioni di iPhone nella seconda metà dell’anno. Per quanto riguarda la data, l’analista è fiducioso che quest’anno la nuova generazione di iPhone sarà lanciata nella terza settimana di settembre.

Per quanto riguarda le specifiche dei prossimi iPhone, Ives afferma che la versione Pro dello smartphone riceverà capacità di archiviazione fino a 1 TB. Suggerisce anche che l’iPhone 13 e l’iPhone 13 mini possono vantare fino a 512 GB di spazio di archiviazione.