Google offre una nuova promozione agli abbonati a YouTube Premium: tre mesi gratuiti per provare i giochi inclusi in Stadia Pro, a patto che tu sia un nuovo abbonato. Anche se c’è la possibilità che qualcuno disposto a pagare per rimuovere gli annunci da YouTube possa aver già pasticciato con Stadia, tre mesi sono una buona quantità di tempo per vedere se il cloud gaming ha senso per te, e sono due mesi in più rispetto alla solita prova gratuita di Stadia.

L’accordo viene fornito con alcuni avvertimenti, naturalmente. Oltre a limitare i mesi gratuiti ai nuovi abbonati, Google offre la promozione solo nei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

YouTube Premium cerca di racimolare nuovi abbonati

Stadia Pro include i vantaggi di una libreria di giochi e una qualità video a risoluzione più elevata per i giochi che trasmetti in streaming, anche se vale la pena notare che l’attuale selezione di giochi che puoi richiedere gratuitamente è davvero povera. Ci sono voci moderne amate come Hitman, titoli indie più piccoli come Floor Kids e opzioni classiche come Killer Queen Black.

Per la maggior parte delle versioni più recenti, dovrai acquistarle a titolo definitivo e puoi trovare alcune cose da giocare in questo modo. Anche gli abbonati a Stadia Pro in genere ottengono uno sconto. Anche se Google ha fatto un passo indietro rispetto a Stadia, la piattaforma continua a ricevere interessanti novità da acquistare nel suo store.

Puoi riscattare i tre mesi gratuiti a partire da oggi. Stadia offre anche giochi come Destiny 2 e Super Bomberman R Online da provare gratuitamente solo con un account Google: non è necessario fornire una carta di credito per scoprire se Stadia funziona per te.