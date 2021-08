Il team di sviluppo di Twitter non rallenta nel portare nuove funzionalitá a Spaces, la versione dell’azienda sulle sale audio. Twitter ha introdotto Spaces in un test limitato l’anno scorso, espandendo la funzionalità di copia di Clubhouse in modo più ampio a chiunque abbia almeno 600 follower a maggio.

Ora, Twitter offre agli host di Space la possibilità di aggiungere due co-conduttori, che possono collegare tramite un sistema di inviti. In Spaces potrai aggiungere un host principale, due co-host aggiuntivi e fino a 10 relatori. Altri co-conduttori renderanno il compito della moderazione molto più gestibile, in quanto saranno in grado di controllare le richieste degli oratori, toccare gli oratori e dare il via a chiunque in Spaces.

Twitter Spaces: puoi giá sfruttare il nuovo aggiornamento

Twitter ha anche iniziato a implementare una scheda dedicata per facilitare la scoperta di Spaces, facendo emergere le stanze audio dal vivo in tempo reale in una posizione centrale. Un certo numero di importanti app ha unito le chat room audio dal vivo nelle loro piattaforme alla luce dell’app rivelazione Clubhouse. A giugno, Spotify ha lanciato Greenroom, un’app autonoma che consente alle persone di creare eventi vocali da 1.000 persone.

Naturalmente, a giugno Facebook ha anche lanciato il proprio giro sulle sale audio dal vivo. Discord, già leader nella chat vocale, ha aggiunto i propri canali di eventi simili a Clubhouse a marzo. Twitter ha seguito la stessa tendenza con Spaces, ma a differenza di Fleets, sembra che la società abbia intenzione di continuare a supportare la funzionalità relativamente nuova.

L aggiornamento e gia disponibile per gli utenti, quindi non ti resta che organizzare una sala audio e gestire i ruoli per il tuo evento.