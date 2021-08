Sony ha confermato che la sua recente acquisizione dello studio olandese, Nixxes, fa parte dei suoi piani per portare più giochi PlayStation su PC.

In un’intervista con Famitsu, al presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, è stato chiesto della strategia software di Sony in futuro e se riguarderà le versioni per PC. In risposta, Ryan ha affermato che mentre Sony è “felice” dei suoi sforzi nell’area di portare le sue IP su PC, è qualcosa che è “ancora agli inizi”, aggiungendo “non vediamo l’ora di lavorare con Nixxes”.

Sony: i porting dei giochi PlayStation arriverà “con calma”

Sony ha annunciato che Nixxes Software si unirà a PlayStation Studios all’inizio di agosto. Anche se l’annuncio stesso non ha fornito dettagli su ciò su cui lavorerà Nixxes, ha evidenziato che Nixxes e PlayStation Studios si erano precedentemente incrociati quando lo studio olandese ha aiutato Guerilla Games a lanciare Killzone: Shadow Fall su PlayStation 4.

Sony ha già avuto un certo successo con il porting di esclusive piattaforme come Days Gone e Horizon Zero Dawn, ma abbiamo sentito molti rapporti secondo cui l’azienda è desiderosa di portare più giochi su PC

Alcuni titoli sono già disponibili tramite PS Now

Di recente, a giugno, il capo dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha affermato che Sony è “ancora all’inizio” dei suoi piani per PC, ma è consapevole che “c’è un appetito da parte dei giocatori al di fuori dell’ecosistema PlayStation per sperimentare l’incredibile portafoglio di giochi”.

Hulst ha affermato che le versioni per PC avverranno nei “momenti giusti”. Quali esclusive PlayStation possiamo aspettarci di arrivare al PC rimane un mistero. All’inizio di questo mese, il dataminer, Lance McDonald, ha affermato di essere “a conoscenza di più porting per PC in arrivo di giochi esclusivi PlayStation”.