WhatsApp: alcune funzioni nascoste sono disponibili gratis, eccole qui

Più volte si è discusso dell’utilità di WhatsApp e delle sue funzioni, le quali ormai fanno parte della vita degli utenti. Chiunque utilizza uno smartphone infatti ha a che fare con la famosissima piattaforma di messaggistica, la quale negli ultimi anni è cresciuta tantissimo.

Il merito è da attribuire soprattutto ai tanti aggiornamenti che hanno portato numerose funzionalità in più rispetto all’inizio. Ci sarebbero però anche applicazioni di terze parti in grado di comportare nuove utilità per il pubblico di WhatsApp. Si tratta di soluzioni gratuite ma soprattutto legali che sono disponibili sul web in qualità di applicativi di terze parti.

WhatsApp: arrivano alcune funzionalità esclusive che rendono tutto più semplice

Una delle prime funzioni che tanti utenti stanno apprezzando ultimamente è quella che permette di pratica avere l’opportunità di spiare le persone nei loro movimenti su WhatsApp. Basterà semplicemente scaricare l’applicazione che prende il nome di Whats Tracker, la quale lasciata attiva in background permetterà di monitorare una o più persone per quanto riguarda entrata ed uscita. Per ognuno di questi movimenti, lo spione di turno riceverà una notifica istantanea e anche un report a fine giornata.

Segue poi anche WAMR, un’applicazione che negli ultimi tempi sta andando molto di moda. Secondo quanto riportato infatti permetterebbe di recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito e gratis. Chiaramente l’utilizzo si riferisce soprattutto a quando si apre la chat e si trova un messaggio eliminato da parte del proprio interlocutore.

Infine ecco Whats Tracker, applicazione che permetterà di essere invisibili leggendo tutti i messaggi in arrivo esternamente a WhatsApp.