WhatsApp: tre funzioni incredibili ma nascoste, ecco come averle

Più volte si è parlato di tutte quelle applicazioni che possono migliorare WhatsApp o semplicemente quelle che sono le facoltà degli utenti. La nota piattaforma di messaggistica istantanea include al suo interno tantissime funzionalità, quelle di cui ognuno ha bisogno.

Allo stesso tempo non si può dire che le applicazioni di terze parti non abbiano fatto un ottimo lavoro. A dimostrarlo sono infatti alcuni titoli scaricabili dal web che permettono di bypassare alcune delle funzioni più ferree di WhatsApp. Esistono infatti tre applicazioni fondamentali che ognuno dovrebbe avere per scoprire numerose funzionalità in più.

WhatsApp: con queste tre applicazioni potete avere funzioni inedite per la famosa app di messaggi

Una delle funzioni più utilizzate ultimamente è quella che molti utenti desideravano da tempo. Stiamo parlando di un’opportunità che consente di spiare, seppur in maniera più blanda, qualsiasi utente voi vogliate. Si tratta dell’app Whats Tracker, la quale può essere scaricata gratuitamente dal web permettendo di monitorare una o più persone nei movimenti. Potrete infatti sapere con una notifica istantanea quando queste persone entreranno usciranno da WhatsApp.

Segue poi un’altra applicazione davvero interessante, ovvero Unseen. È infatti questo il metodo, o meglio l’escamotage, per non passare praticamente dalla chat, leggendo però tutti i contenuti. L’applicazione infatti intercettare i messaggi permettendo all’utente di leggerli lo stesso, senza però mai figurare online e di conseguenza senza aggiornare l’ultimo accesso.

Infine ecco WAMR. Si tratta di un’applicazione che lasciata attiva il background immagazzinerà tutti i messaggi in arrivo direttamente dalle notifiche. Sarà questo il metodo perfetto per recuperare anche i messaggi che elimineranno di proposito nella vostra chat.