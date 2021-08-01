DAZN sta organizzando la sua stagione calcistica al meglio, proponendo i suoi prezzi principali. L’azienda infatti ha aumentato i prezzi mensili, portando l’abbonamento a 29,99 € al mese tranne per chi è riuscito a sottoscriverlo entro il 28 luglio, pagando dunque per 14 mesi 19,99 € al mese.
Nel frattempo in basso potete scrutare anche il calendario asimmetrico, quello che per la prima volta sarà diverso tra andata e ritorno.
DAZN: questo è il calendario della prossima stagione
1a Giornata, 22 ago 2021
BOLOGNA – SALERNITANA
CAGLIARI – SPEZIA
EMPOLI – LAZIO
HELLAS VERONA – SASSUOLO
INTER – GENOA
NAPOLI – VENEZIA
ROMA – FIORENTINA
SAMPDORIA – MILAN
TORINO – ATALANTA
UDINESE – JUVENTUS
2a Giornata, 29 ago 2021
ATALANTA – BOLOGNA
FIORENTINA – TORINO
GENOA – NAPOLI
HELLAS VERONA – INTER
JUVENTUS – EMPOLI
LAZIO – SPEZIA
MILAN – CAGLIARI
SALERNITANA – ROMA
SASSUOLO – SAMPDORIA
UDINESE – VENEZIA
3a Giornata, 12 set 2021
ATALANTA – FIORENTINA
BOLOGNA – HELLAS VERONA
CAGLIARI – GENOA
EMPOLI – VENEZIA
MILAN – LAZIO
NAPOLI – JUVENTUS
ROMA – SASSUOLO
SAMPDORIA – INTER
SPEZIA – UDINESE
TORINO – SALERNITANA
4a Giornata, 19 set 2021
EMPOLI – SAMPDORIA
GENOA – FIORENTINA
HELLAS VERONA – ROMA
INTER – BOLOGNA
JUVENTUS – MILAN
LAZIO – CAGLIARI
SALERNITANA – ATALANTA
SASSUOLO – TORINO
UDINESE – NAPOLI
VENEZIA – SPEZIA
5a Giornata, 22 set 2021
ATALANTA – SASSUOLO
BOLOGNA – GENOA
CAGLIARI – EMPOLI
FIORENTINA – INTER
MILAN – VENEZIA
ROMA – UDINESE
SALERNITANA – HELLAS VERONA
SAMPDORIA – NAPOLI
SPEZIA – JUVENTUS
TORINO – LAZIO
6a Giornata, 26 set 2021
EMPOLI – BOLOGNA
GENOA – HELLAS VERONA
INTER – ATALANTA
JUVENTUS – SAMPDORIA
LAZIO – ROMA
NAPOLI – CAGLIARI
SASSUOLO – SALERNITANA
SPEZIA – MILAN
UDINESE – FIORENTINA
VENEZIA – TORINO
7a Giornata, 03 ott 2021
ATALANTA – MILAN
BOLOGNA – LAZIO
CAGLIARI – VENEZIA
FIORENTINA – NAPOLI
HELLAS VERONA – SPEZIA
ROMA – EMPOLI
SALERNITANA – GENOA
SAMPDORIA – UDINESE
SASSUOLO – INTER
TORINO – JUVENTUS
8a Giornata, 17 ott 2021
CAGLIARI – SAMPDORIA
EMPOLI – ATALANTA
GENOA – SASSUOLO
JUVENTUS – ROMA
LAZIO – INTER
MILAN – HELLAS VERONA
NAPOLI – TORINO
SPEZIA – SALERNITANA
UDINESE – BOLOGNA
VENEZIA – FIORENTINA
9a Giornata, 24 ott 2021
ATALANTA – UDINESE
BOLOGNA – MILAN
FIORENTINA – CAGLIARI
HELLAS VERONA – LAZIO
INTER – JUVENTUS
ROMA – NAPOLI
SALERNITANA – EMPOLI
SAMPDORIA – SPEZIA
SASSUOLO – VENEZIA
TORINO – GENOA
10a Giornata, 27 ott 2021
CAGLIARI – ROMA
EMPOLI – INTER
JUVENTUS – SASSUOLO
LAZIO – FIORENTINA
MILAN – TORINO
NAPOLI – BOLOGNA
SAMPDORIA – ATALANTA
SPEZIA – GENOA
UDINESE – HELLAS VERONA
VENEZIA – SALERNITANA
11a Giornata, 31 ott 2021
ATALANTA – LAZIO
BOLOGNA – CAGLIARI
FIORENTINA – SPEZIA
GENOA – VENEZIA
HELLAS VERONA – JUVENTUS
INTER – UDINESE
ROMA – MILAN
SALERNITANA – NAPOLI
SASSUOLO – EMPOLI
TORINO – SAMPDORIA
12a Giornata, 07 nov 2021
CAGLIARI – ATALANTA
EMPOLI – GENOA
JUVENTUS – FIORENTINA
LAZIO – SALERNITANA
MILAN – INTER
NAPOLI – HELLAS VERONA
SAMPDORIA – BOLOGNA
SPEZIA – TORINO
UDINESE – SASSUOLO
VENEZIA – ROMA
13a Giornata, 21 nov 2021
ATALANTA – SPEZIA
BOLOGNA – VENEZIA
FIORENTINA – MILAN
GENOA – ROMA
HELLAS VERONA – EMPOLI
INTER – NAPOLI
LAZIO – JUVENTUS
SALERNITANA – SAMPDORIA
SASSUOLO – CAGLIARI
TORINO – UDINESE
14a Giornata, 28 nov 2021
CAGLIARI – SALERNITANA
EMPOLI – FIORENTINA
JUVENTUS – ATALANTA
MILAN – SASSUOLO
NAPOLI – LAZIO
ROMA – TORINO
SAMPDORIA – HELLAS VERONA
SPEZIA – BOLOGNA
UDINESE – GENOA
VENEZIA – INTER
15a Giornata, 01 dic 2021
ATALANTA – VENEZIA
BOLOGNA – ROMA
FIORENTINA – SAMPDORIA
GENOA – MILAN
HELLAS VERONA – CAGLIARI
INTER – SPEZIA
LAZIO – UDINESE
SALERNITANA – JUVENTUS
SASSUOLO – NAPOLI
TORINO – EMPOLI
16a Giornata, 05 dic 2021
BOLOGNA – FIORENTINA
CAGLIARI – TORINO
EMPOLI – UDINESE
JUVENTUS – GENOA
MILAN – SALERNITANA
NAPOLI – ATALANTA
ROMA – INTER
SAMPDORIA – LAZIO
SPEZIA – SASSUOLO
VENEZIA – HELLAS VERONA
17a Giornata, 12 dic 2021
FIORENTINA – SALERNITANA
GENOA – SAMPDORIA
HELLAS VERONA – ATALANTA
INTER – CAGLIARI
NAPOLI – EMPOLI
ROMA – SPEZIA
SASSUOLO – LAZIO
TORINO – BOLOGNA
UDINESE – MILAN
VENEZIA – JUVENTUS
18a Giornata, 19 dic 2021
ATALANTA – ROMA
BOLOGNA – JUVENTUS
CAGLIARI – UDINESE
FIORENTINA – SASSUOLO
LAZIO – GENOA
MILAN – NAPOLI
SALERNITANA – INTER
SAMPDORIA – VENEZIA
SPEZIA – EMPOLI
TORINO – HELLAS VERONA
19a Giornata, 22 dic 2021
EMPOLI – MILAN
GENOA – ATALANTA
HELLAS VERONA – FIORENTINA
INTER – TORINO
JUVENTUS – CAGLIARI
NAPOLI – SPEZIA
ROMA – SAMPDORIA
SASSUOLO – BOLOGNA
UDINESE – SALERNITANA
VENEZIA – LAZIO
20a Giornata, 06 gen 2022
ATALANTA – TORINO
BOLOGNA – INTER
FIORENTINA – UDINESE
JUVENTUS – NAPOLI
LAZIO – EMPOLI
MILAN – ROMA
SALERNITANA – VENEZIA
SAMPDORIA – CAGLIARI
SASSUOLO – GENOA
SPEZIA – HELLAS VERONA
21a Giornata, 09 gen 2022
CAGLIARI – BOLOGNA
EMPOLI – SASSUOLO
GENOA – SPEZIA
HELLAS VERONA – SALERNITANA
INTER – LAZIO
NAPOLI – SAMPDORIA
ROMA – JUVENTUS
TORINO – FIORENTINA
UDINESE – ATALANTA
VENEZIA – MILAN
22a Giornata, 16 gen 2022
ATALANTA – INTER
BOLOGNA – NAPOLI
FIORENTINA – GENOA
JUVENTUS – UDINESE
MILAN – SPEZIA
ROMA – CAGLIARI
SALERNITANA – LAZIO
SAMPDORIA – TORINO
SASSUOLO – HELLAS VERONA
VENEZIA – EMPOLI
23a Giornata, 23 gen 2022
CAGLIARI – FIORENTINA
EMPOLI – ROMA
GENOA – UDINESE
HELLAS VERONA – BOLOGNA
INTER – VENEZIA
LAZIO – ATALANTA
MILAN – JUVENTUS
NAPOLI – SALERNITANA
SPEZIA – SAMPDORIA
TORINO – SASSUOLO
24a Giornata, 06 feb 2022
ATALANTA – CAGLIARI
BOLOGNA – EMPOLI
FIORENTINA – LAZIO
INTER – MILAN
JUVENTUS – HELLAS VERONA
ROMA – GENOA
SALERNITANA – SPEZIA
SAMPDORIA – SASSUOLO
UDINESE – TORINO
VENEZIA – NAPOLI
25a Giornata, 13 feb 2022
ATALANTA – JUVENTUS
EMPOLI – CAGLIARI
GENOA – SALERNITANA
HELLAS VERONA – UDINESE
LAZIO – BOLOGNA
MILAN – SAMPDORIA
NAPOLI – INTER
SASSUOLO – ROMA
SPEZIA – FIORENTINA
TORINO – VENEZIA
26a Giornata, 20 feb 2022
BOLOGNA – SPEZIA
CAGLIARI – NAPOLI
FIORENTINA – ATALANTA
INTER – SASSUOLO
JUVENTUS – TORINO
ROMA – HELLAS VERONA
SALERNITANA – MILAN
SAMPDORIA – EMPOLI
UDINESE – LAZIO
VENEZIA – GENOA
27a Giornata, 27 feb 2022
ATALANTA – SAMPDORIA
EMPOLI – JUVENTUS
GENOA – INTER
HELLAS VERONA – VENEZIA
LAZIO – NAPOLI
MILAN – UDINESE
SALERNITANA – BOLOGNA
SASSUOLO – FIORENTINA
SPEZIA – ROMA
TORINO – CAGLIARI
28a Giornata, 06 mar 2022
BOLOGNA – TORINO
CAGLIARI – LAZIO
FIORENTINA – HELLAS VERONA
GENOA – EMPOLI
INTER – SALERNITANA
JUVENTUS – SPEZIA
NAPOLI – MILAN
ROMA – ATALANTA
UDINESE – SAMPDORIA
VENEZIA – SASSUOLO
29a Giornata, 13 mar 2022
ATALANTA – GENOA
FIORENTINA – BOLOGNA
HELLAS VERONA – NAPOLI
LAZIO – VENEZIA
MILAN – EMPOLI
SALERNITANA – SASSUOLO
SAMPDORIA – JUVENTUS
SPEZIA – CAGLIARI
TORINO – INTER
UDINESE – ROMA
30a Giornata, 20 mar 2022
BOLOGNA – ATALANTA
CAGLIARI – MILAN
EMPOLI – HELLAS VERONA
GENOA – TORINO
INTER – FIORENTINA
JUVENTUS – SALERNITANA
NAPOLI – UDINESE
ROMA – LAZIO
SASSUOLO – SPEZIA
VENEZIA – SAMPDORIA
31a Giornata, 03 apr 2022
ATALANTA – NAPOLI
FIORENTINA – EMPOLI
HELLAS VERONA – GENOA
JUVENTUS – INTER
LAZIO – SASSUOLO
MILAN – BOLOGNA
SALERNITANA – TORINO
SAMPDORIA – ROMA
SPEZIA – VENEZIA
UDINESE – CAGLIARI
32a Giornata, 10 apr 2022
BOLOGNA – SAMPDORIA
CAGLIARI – JUVENTUS
EMPOLI – SPEZIA
GENOA – LAZIO
INTER – HELLAS VERONA
NAPOLI – FIORENTINA
ROMA – SALERNITANA
SASSUOLO – ATALANTA
TORINO – MILAN
VENEZIA – UDINESE
33a Giornata, 16 apr 2022
ATALANTA – HELLAS VERONA
CAGLIARI – SASSUOLO
FIORENTINA – VENEZIA
JUVENTUS – BOLOGNA
LAZIO – TORINO
MILAN – GENOA
NAPOLI – ROMA
SAMPDORIA – SALERNITANA
SPEZIA – INTER
UDINESE – EMPOLI
34a Giornata, 24 apr 2022
BOLOGNA – UDINESE
EMPOLI – NAPOLI
GENOA – CAGLIARI
HELLAS VERONA – SAMPDORIA
INTER – ROMA
LAZIO – MILAN
SALERNITANA – FIORENTINA
SASSUOLO – JUVENTUS
TORINO – SPEZIA
VENEZIA – ATALANTA
35a Giornata, 01 mag 2022
ATALANTA – SALERNITANA
CAGLIARI – HELLAS VERONA
EMPOLI – TORINO
JUVENTUS – VENEZIA
MILAN – FIORENTINA
NAPOLI – SASSUOLO
ROMA – BOLOGNA
SAMPDORIA – GENOA
SPEZIA – LAZIO
UDINESE – INTER
36a Giornata, 08 mag 2022
FIORENTINA – ROMA
GENOA – JUVENTUS
HELLAS VERONA – MILAN
INTER – EMPOLI
LAZIO – SAMPDORIA
SALERNITANA – CAGLIARI
SASSUOLO – UDINESE
SPEZIA – ATALANTA
TORINO – NAPOLI
VENEZIA – BOLOGNA
37a Giornata, 15 mag 2022
BOLOGNA – SASSUOLO
CAGLIARI – INTER
EMPOLI – SALERNITANA
HELLAS VERONA – TORINO
JUVENTUS – LAZIO
MILAN – ATALANTA
NAPOLI – GENOA
ROMA – VENEZIA
SAMPDORIA – FIORENTINA
UDINESE – SPEZIA
38a Giornata, 22 mag 2022
ATALANTA – EMPOLI
FIORENTINA – JUVENTUS
GENOA – BOLOGNA
INTER – SAMPDORIA
LAZIO – HELLAS VERONA
SALERNITANA – UDINESE
SASSUOLO – MILAN
SPEZIA – NAPOLI
TORINO – ROMA
VENEZIA – CAGLIARI