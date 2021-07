Il mondo televisivo è parecchio cambiato negli ultimi anni con una preponderante ascesa delle nuove leve digitali con Netflix, Prime Video, Disney+ ma soprattutto DAZN e DVB T2. Questi due ultimi importanti attori sembrano poter avere un indissolubile connubio grazie alla stipula di una nuova intesa sull’accaparramento dei diritti sulla Stagione di Serie A per le prossime tre competizioni sul calendario annuale. Ecco dove potremmo trovare lo streaming diretto dal televisore.

DAZN sul televisore tramite Digitale Terrestre

DA qualche settimana la misteriosa apparizione di DAZN sul DVB T2 è stata lasciata ad intendere con l’inclusione del Canale 829 precedentemente indirizzato alla visione dei programmi La7 On Demand.

Sebbene in merito non vi siano attualmente conferme le dichiarazioni del colosso dello streaming sportivo parlano chiaro: DAZN intende affidarsi alla TV Commerciale per portare la Serie A e la sua offerta sportiva fin dentro le case degli italiani, laddove anche non vi sia contezza di una connessione fisica o wireless alla rete Internet.

Evidentemente le dichiarazioni incontrano le aree bianche del piano BUL, ovvero dove più evidente è il fallimento del mercato a banda larga delle connessioni di rete. Mentre sono in vista operazioni di ammodernamento ed adeguamento delle infrastrutture con Open Fiber l’esigenza di accedere all’offerta Sport di Dazn si materializza in via del tutto alternativa con l’ingresso in scena del fornitore nel contesto del Digitale Terrestre raggiungibile da tutti.

Vi sapremo dire di più nelle prossime puntate quando la società si appresterà a consolidare una volta per tutte la sua posizione di mercato al cospetto di un gran numero di utenti.