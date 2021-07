Iliad ha deciso di confermare la tariffa Flash 120 anche nel mese di Luglio. A seguito dell’importante successo commerciale di Giugno, il gestore ha deciso di assicurare ai nuovi utenti la promozione low cost più apprezzata nel campo della telefonia mobile.

Iliad, il 5G è a costo zero: l’occasione per tutti i nuovi clienti

La proposta di Flash 120 è completa sotto ogni punto di vista. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet. Il costo è di soli 9,99 euro al mese con l’aggiunta di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della SIM.

La Flash 120 rappresenta una vantaggiosa soluzione non soltanto per costi e soglie di consumo, ma anche per alcuni servizi extra messi a disposizione da Iliad. Con grande stupore di pubblico e addetti ai lavori, grazie a questa promozione sarà possibile accedere anche alla tecnologia 5G completamente a costo zero.

In estate, quindi, Iliad ha deciso di proporre una visione del tutto alternativa alle offerte commerciali di TIM e Vodafone. Gli utenti che vorranno navigare con le reti internet di ultima generazione non dovranno aggiungere alcuna opzione extra al proprio profilo.

Il 5G di Iliad sarà disponibile in 20 città italiane. Ad oggi, la copertura di Iliad si concentra principalmente nei grandi capoluoghi italiani come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. L’obiettivo del gestore francese è quello di estendere quanto prima la copertura anche in città meno popolate entro il 2022.