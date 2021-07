La start-up ADO ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato la ebike A20F, ovvero la sua nuova bici elettrica denominata urban-off road, in grado cioè di camminare su qualsiasi tipologia di terreno.

ADO è una start-up fondata durante il 2020, anno cruciale in cui ha avuto inizio la pandemia legata al Coronavirus. Uno degli obiettivi principali di questa azienda è quello di promuovere la mobilità sostenibile, in modo da preservare l’ambiente e in modo da vivere una vita sostenibile. Sen, ovvero il fondatore di ADO, ha infatti così dichiarato: “Andare al lavoro a piedi o in bici può aiutarti a mostrarti vivo, pronto e concentrato. Quando scegli un percorso giornaliero attivo, stai includendo l’attività fisica nella tua routine quotidiana in modo rilevante.”

Per questo motivo, l’azienda ha da poco ampliato la sua offerta proponendo la nuova ebike A20F. Quest’ultima, come già accennato, è denominata urban-off road ed è infatti in grado di camminare su qualsiasi tipologia di terreno. La nuova bici elettrica dispone infatti delle seguenti caratteristiche:

potenza fino a 500W (250W nella versione CE europea) grazie alla presenza di un motore da 380r/min e che permette, per l’appunto, di camminare su qualsiasi superficie evitando facilmente gli ostacoli

sistema di controllo ADO G-GIVER

trasmissione Shimano a 7 velocità differenti in modo da garantire un’esperienza piacevole e agevolata in pedalata

sistema di assorbimento avanzato degli urti

batteria da 36V a 10.4AH

display LCD HD 886 molto visibile anche sotto la luce diretta del sole

autonomia di 40 km in modalità totalmente elettrica, autonomia di 80 km in modalità pedalata assistita

ADP G-DRIVE, ovvero un sistema di controllo performante che permette di ridurre il consumo di energia e di individuare qualsiasi segnale del motore e dei sensori

La start-up ADO supporta il cliente anche dopo la vendita di questo prodotto. In particolare, è sempre disponibile il servizio clienti post-vendita anche su tutto il territorio europeo e non manca la garanzia di 10 anni. Quest’ultima copre i danni riguardanti il telaio (ma anche la forcella anteriore, la sella, il manubrio, l’attacco anteriore del manubrio, leve del freno, corona della catena), mentre è inoltre disponibile 1 anno di garanzia per le componenti elettriche. La spedizione è poi super veloce (dai 3 ai 7 giorni), è gratuita e non sono previsti ulteriori costi o tasse.

Dove acquistare la nuova ebike A20F di ADO

La nuova ebike A20F è disponibile all’acquisto sul sito Geekbuying oppure su Aliexpress ad un prezzo scontato di 824,54 euro grazie al coupon 3HQ4MD4OCSJB: