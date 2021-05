La startup ADO Lancia ufficialmente la sua nuova e-bike A20 in Europa. In grado di gestire ogni tipo di superficie, la nuova A20 di ADO arriverà ufficialmente sul mercato di Russia, UK e Ucraina dal prossimo mese di giugno.

Con anni di lavoro e con l’accumulo di esperienza nel settore delle bici elettriche, ADO ha raggiunto collaborazioni con oltre 20 partner di distribuzione locali tra Germania, Italia, UK, Spagna, Russia e Ucraina, diffondendo il suo business al resto dell’Europa.

Chi è ADO e di cosa si occupa

Fondata nel 2020, la startup ADO si impegna per rendere possibile una cultura di vita sostenibile nell’ambito del trasporto, in questo caso a bordo di una bici elettrica. Il marchio nasce nel bel mezzo della pandemia puntando tutto sulla sostenibilità, la quale al giorno d’oggi vede aumentare la richiesta anche grazie al fiorire delle varie e-bike.

Pertanto muoversi servendosi di mezzi sostenibili sarà utile non solo per la salute personale ma anche per l’ambiente che ne beneficerà in futuro.

“Andare al lavoro a piedi o in bici può aiutarti a mostrarti vivo, pronto e concentrato. Quando scegli un percorso giornaliero attivo, stai includendo l’attività fisica nella tua routine quotidiana in modo rilevante.”, queste le parole del fondatore di ADO, sostenitore di uno stile di vita verde e sano.

Cosa offre la nuova e-bike A20

La nuova bici elettrica di ADO, classificata come urban off-road, è in grado di percorrere tutti i tipi di terreni, anche quelli sterrati:

350W di potenza (250W per la versione CE europea) e un motore da 380r/min, risulta particolarmente abile nel superare gli ostacoli, conquistando facilmente ogni superficie.

La trasmissione Shimano a 7 velocità offre un’esperienza semplice ed agevole in pedalata.

Il sistema dedicato all’assorbimento degli urti consente di avere un’esperienza di guida liscia.

La batteria da 36V a 10.4AH insieme al sistema dedicato al recupero dell’energia tramite ricarica offre un’autonomia eccellente: cycling distance (electronic mode 50-60KM,assist mode 80-100 KM).

Il display LCD HD di tipo 886 risulta nitido anche sotto la luce del sole.

Al fine di offrire un’esperienza di ciclismo di alto livello, A20 offre l’ADO G-DRIVE, sistema di controllo performante che consente di individuare subito qualsiasi segnale dal motore e dei sensori, in modo da potersi adattare alle varie esigenze. Lo stesso sistema offre anche la possibilità di ridurre il consumo di energia, in modo da aumentare l’autonomia di circa il 92%.

ADO A20 e-bike: qualità ma anche assistenza post-vendita

ADO vuole essere in grado di fornire prodotti di alto livello ma anche un’assistenza post-vendita di tutto rispetto. Il servizio clienti è infatti disponibile su tutto il territorio europeo ed in grado di fornire informazioni tecniche, consigli e la risoluzione di problemi.

Molto rapida anche la spedizione dei prodotti, la quale sarà velocissima grazie alla presenza di vari magazzini in tutto il continente. Uno dei centri assistenza più centralizzati messi a disposizione da ADO si trova nella zona industriale di Bruchsal in Germania. Ci sono inoltre altri tre centri dedicati alla manutenzione in Germania, UK e Polonia.

Grande spazio anche alla garanzia, la quale avrà una durata di 10 anni per il telaio, compresa la forcella anteriore, la sella, il manubrio, l’attacco anteriore del manubrio, leve del freno, corona della catena e molto altro. Un anno di garanzia sarà offerto in merito alle componenti elettriche e alle parti strutturali, come carica batterie, batteria, motore, strumentazione, booster e caricatore USB. Nel caso in cui non ci sia possibilità di manutenzione, ADO permette di ottenere una nuova e-bike.

ADO A20 in vendita su Banggood con una promozione speciale

A questo link troverete in vendita la e-Bike ADO A20 per soli 615,72 euro grazie al codice sconto BGADOA20. Il prezzo originale è di 985 euro.

La spedizione avverrà in soli 2-7 giorni lavorativi vista la partenza dai magazzini in Polonia e Germania. Inoltre per i primi 10 che acquisteranno la bici, ci sarà una batteria dal valore di 246 euro in omaggio insieme ad un gonfiatore e un supporto per lo smartphone.