collezionismo è sicuramente una realtà ben consolidata nel nostro Paese. Infatti ci sono tantissime persone che farebbero qualsiasi cosa pur di riuscire ad acquistare uno dei pezzi rari che circolano sul mercato. In vecchi articoli abbiamo parlato di come francobolli e Il mondo delè sicuramente una realtà ben consolidata nel nostro Paese. Infatti ci sono tantissime persone che farebbero qualsiasi cosa pur di riuscire ad acquistare uno deiche circolano sul mercato. In vecchi articoli abbiamo parlato di come francobolli e monete rare sono estremamente ricercate sul mercato, mentre oggi parleremo degli smartphone del passato che oggi possono valere davvero una fortuna.

Alcune persone, come detto poc’anzi, farebbero ogni cosa pur di riuscire ad ottenere o vendere uno di questi esemplari. Il primo motivo è scontato: sono molto rari. Il secondo motivo è che, se tenuti in ottime condizioni, possono essere venduti a delle cifre da capogiro.

Smartphone del passato: ecco i modelli più ricercati dai collezionisti

I modelli che vedremo di seguito sono sicuramente dei pezzi molto amati da tutti gli appassionati di telefonia e solamente chi è vissuto negli anni novanta o poco dopo può capire l’importanza di questi dispositivi. I suddetti non avevano funzioni molto articolate, anzi, facevano da padrone delle funzioni estremamente semplici e avevano una componente come la batteria che era davvero inesauribile. Questo è dato dal fatto che questi dispositivi non avevano alcuni sistema operativo o applicazioni, quindi non si sforzavano molto. Scopriamo di seguito la lista di smartphone fortunati: