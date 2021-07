Monete rare: quelle che valgono di più tra le più ricercate

Capita con molta frequenza di trovare in casa alcuni ricordi del passato che vengono poi riposti in un cassetto o magari tra quelle cose appartenenti a ricordi ben definiti. Tutti coloro che hanno vissuto a cavallo dei due millenni, ricorderanno sicuramente la Lira, valuta tipicamente italiana che da oltre vent’anni ormai non esiste più.

Tante monete sono rimaste disponibili, essendo infatti sparse in casa e nei cassetti di tantissimi italiani. Tra tutte queste monete che di certo lasciano che la curva di un sorriso sui disegni sul volto, ce ne sono poi anche altre che magari qualcuno non sa di avere. Esistono infatti tantissime monete che pur avendo un valore molto piccolo, possono corrispondere ad una grande fortuna in termini economici. Il loro valore effettivo infatti potrebbe crescere pian piano negli anni, in alcuni casi invece siamo già di fronte a veri e propri oggetti del desiderio.

Monete rare: ce ne sono alcune che hanno un valore enorme, ma ecco la più ricercata

Secondo quanto riportato sono tantissime le monete ricercate dai collezionisti ed esperti di numismatica. Alcune di queste però sono uscite fuori dai radar ma ce ne sono alcune che possono decuplicare il loro valore reale o anche più.

Ecco ad esempio una moneta da 0,50 € coniata nel 2007, la quale almeno apparentemente sembrerebbe impossibile da trovare. Queste sono state distribuite in maniera disparata sul territorio italiano, con qualcuno che crede addirittura che la zecca di Stato abbia coniato molti meno esemplari rispetto ai 5 milioni di monete dichiarate. In questo caso il valore non è elevatissimo, ma avere una moneta che vale 0,50 € in tasca e venire a sapere di avere in realtà 2 o 10 € nel caso in cui dovesse essere una fior di conio, potrebbe essere una piacevole sorpresa.