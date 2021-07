Personaggi importanti come giornalisti, attivisti e politici sono stati presi di mira dal malware per smartphone venduto ai governi da una società di software israeliana. Diversi rapporti hanno affermato che lo spyware Pegasus è stato venduto da NSO Group a governi autoritari di tutto il mondo per svolgere attività di sorveglianza su gruppi di opposizione e dissidenti.

Un elenco di circa 50.000 numeri di telefono delle persone colpite è trapelato alla ONG Forbidden Stories con sede a Parigi e al gruppo per i diritti umani Amnesty International prima di essere riportato in tutto il mondo, anche se al momento non è ancora chiaro chi abbia rivelato esattamente l’informazione.

Pegasus: la NSO Group ha negato qualsiasi illecito

NSO nega qualsiasi illecito, dicendo alla BBC che il rapporto era ‘pieno di ipotesi errate e teorie non confermate‘. La società afferma che il suo software viene venduto solo a forze armate, forze dell’ordine e agenzie di intelligence in paesi con buoni precedenti sui diritti umani al fine di aiutare a contrastare criminali e terroristi.

L’elenco di 50.000 numeri secondo quanto riferito contiene oltre 1.000 persone provenienti da più di 50 paesi, sebbene 10 paesi (Azerbaigian, Bahrain, Ungheria, India, Kazakistan, Messico, Marocco, Ruanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) costituissero la maggior parte dei partecipanti.

Le figure colpite includevano circa 180 giornalisti, di testate quali la CNN, il New York Times e Al Jazeera, diversi membri della famiglia reale araba, politici, dirigenti aziendali e attivisti politici. Non è la prima volta che NSO o Pegasus hanno fatto notizia per attività presumibilmente dannose.

Nel 2019, la società è stata citata in giudizio da WhatsApp per le accuse di 1.400 dei suoi utenti in 20 paesi presi di mira da Pegasus. Sebbene NSO abbia negato qualsiasi illecito, alla società è stato impedito di utilizzare WhatsApp. Le ultime accuse includono affermazioni secondo cui Pegasus infetta dispositivi Android e iPhone, consentendo agli operatori (i governi, in questo caso) l’accesso a messaggi, foto ed e-mail. Può anche registrare le chiamate e attivare di nascosto i microfoni.