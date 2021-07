Gli anni che sono passati dal momento in cui Netflix ha pubblicato ufficialmente gli episodi della season 3 di Stranger Things sono ormai due. Tutti ora stanno aspettando l’arrivo dei nuovi episodi della stagione numero 4, la quale è attualmente in programmazione. Diverse sono le new entry che andranno a far parte del cast, quest’ultimo che, nelle ultime settimane, si è lasciato a varie dichiarazioni che hanno fatto salire l’attesa in tutti i fan più accaniti della serie TV.

Stranger Things: cosa pensa ne David Harbour di una possibile quinta stagione?

Anche se c’è stata una lunga attesa per quanto riguarda la quarta stagione, molti fan stanno guardando già avanti e pensano a se e quando arriverà addirittura una quinta stagione. Quest’ultima non ha avuto ancora conferma ufficiale ma David Harbour, attore che interpreta nella serie Jim Hopper, ha già avuto da dire qualcosa a riguardo:

“Sì, penso che nella mia lista dei punti di discussione di Netflix non dovrei dire che c’è una quinta stagione. Se tu fossi sul set con qualcuno che lavora a uno spettacolo che potrebbe avere una quinta stagione, sono sicuro che quelle persone probabilmente metterebbero in scena qualcosa che porterebbe a nuovi episodi. Voglio dire, fin dall’inizio di questo show, ho parlato con i fratelli Duffer dell’arco narrativo di Hopper e di come sarebbe stato, e mi hanno parlato di lui”.

“La stagione 4 è davvero la mia stagione preferita”, ha detto Harbour. “La adoro. Le sceneggiature migliorano sempre e questi ragazzi sono fantastici. La prima stagione è così buona e intima in un certo modo, è così bella. E questi ragazzi vanno in direzioni diverse, di cui i fan hanno molteplici interpretazioni, ma devo dire che la scrittura continua ad essere del suo genere particolare e specifico, qualunque cosa stiano facendo in ogni stagione è semplicemente straordinaria. E questo traguardo, ancora una volta, lo superiamo. Sento che sarà una grandiosa, bellissima stagione. Non vedo l’ora che il pubblico la veda”.