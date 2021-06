Decidere cosa guardare in streaming può essere una scelta difficile da effettuare. I vari servizi ci propongono varie soluzioni alternative basate sui propri interessi, ma ogni tanto sale la voglia di cambiare.

Ecco quindi che JustWatch ha stilato la classifica dei Top 10 Film e delle Top 10 Serie TV viste nella scorsa settimana dagli utenti. Grazie a queste classifiche è possibile farsi un’idea dei vari contenuti disponibili in streaming.

Spinti dalla curiosità di provare qualcosa di nuovo, si può scegliere uno di questi show o film per scoprire un piccolo capolavoro nascosto.

Ecco i principali contenuti visti in streaming nella scorsa settimana

TOP 10 – Film in streaming

A Quiet Place – Un posto tranquillo Luca Ghost Town Tenet Godzilla vs. Kong Come ti ammazzo il bodyguard Interstate 60 Hunger Games Confessioni di una mente pericolosa Bloodshot

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Handmaid’s Tale American Horror Story Il Trono di Spade Solos The Vampire Diaries One-Punch Man Lupin Rick and Morty Omicidio a Easttown Outlander

Le classifiche sono da intendersi stilate in base al punteggio di popolarità assegnato da JustWatch. La settimana presa come riferimento è quella va dal 21 giugno al 27 dello stesso stesso mese.

Ricordiamo che JustWatch è sia un servizio web che un’app e permette di gestire con facilità la visione di film e Serie TV in streaming. Infatti, è possibile associare i vari account delle piattaforme al servizio per sincronizzare i progressi dei vari show che si stanno seguendo.

JustWatch terrà traccia di tutti quello che si vede o si aggiunge ai preferiti e permetterà di valutare i progressi. Per accedere al servizio è possibile visitare sito ufficiale e collegare il proprio account Netflix, Amazon Prime Video o Disney+. Sono supportati anche Sky Go, NOW, TimVision, Apple TV, Infinity.