L’11 agosto sarà una giornata particolarmente importante in casa Samsung: dopo tanta attesa nuovi dispositivi saranno presentati al pubblico. Il colosso sudcoreano annuncerà i suoi pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, i due nuovi smartwatch e i nuovi auricolari; sarà presente il tanto discusso Galaxy S21 FE.

Il Galaxy Unpacked, dunque, è ormai alle porte e soltanto tra pochi giorni tutte le notizie trapelate sui device in arrivo troveranno conferma o saranno smentite, comprese le ultime indiscrezioni provenienti da Evan Blass che si esprime in merito alle colorazioni di tutti i nuovi dispositivi.

Samsung: ecco le colorazioni dei nuovi dispositivi!

Evan Blass, tramite un recente tweet, ha diffuso informazioni su quelli che saranno i colori dei nuovi dispositivi Samsung.

Il colosso, a quanto pare, potrebbe avere intenzione di lanciare il suo Galaxy Z Fold 3 in tre colori differenti, verde, nero e bianco; aumentano le varianti del Galaxy Z Flip 3, che potrebbe arrivare in verde, nero, viola e oro.

I nuovi Samsung Galaxy Watch 4 Classic e Galaxy Watch 4 saranno disponibili rispettivamente in: nero, argento e bianco; e in argento, nero, rosa, bianco e verde.

Samsung lancerà anche il suo Galaxy S21 FE, che potrebbe arrivare in quattro colori differenti. Lo smartphone, stando alla fonte, potrebbe essere rilasciato in nero, verde, viola e bianco. Infine, gli auricolari Galaxy Buds 2 di Samsung si presenteranno in una versione in bianco, una in verde e una in rosa.

L’evento di lancio dei dispositivi elencati si terrà l’11 agosto e darà modo di scoprire se quanto affermato dal leaker rispecchia la realtà o meno.