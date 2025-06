Samsung One UI 8

Samsung ha avviato la distribuzione della One UI 8 Watch, basata su Wear OS 5, anche per i dispositivi meno recenti come il Galaxy Watch4 Classic, segnando un passo importante nel percorso di aggiornamento della linea di smartwatch dell’azienda. Dopo l’annuncio ufficiale e la fase iniziale destinata ai modelli di ultima generazione, la nuova interfaccia è ora disponibile anche per gli utenti in possesso dell’orologio presentato nel 2021.

Aggiornamento in beta disponibile per gli sviluppatori

Il rilascio dell’aggiornamento One UI 8 Watch avviene in modalità beta ed è attualmente riservato agli utenti statunitensi e sudcoreani iscritti al programma Samsung Members. I possessori di Galaxy Watch4 e Watch4 Classic possono accedere alla beta direttamente dall’app dedicata, in attesa di una distribuzione più ampia nelle settimane successive.

La novità più rilevante è la migrazione a Wear OS 5, sistema operativo sviluppato da Google in collaborazione con Samsung, che promette prestazioni più fluide, maggiore efficienza energetica e nuove funzionalità orientate alla salute e alla personalizzazione dell’esperienza utente.

Uno dei punti centrali di One UI 8 Watch è l’introduzione di un sistema avanzato per il monitoraggio del sonno, con funzionalità raffinate per l’analisi dei dati e suggerimenti personalizzati. L’aggiornamento sfrutta algoritmi di nuova generazione e i sensori dell’orologio per offrire una valutazione più precisa della qualità del riposo, identificando le diverse fasi del sonno e fornendo consigli utili per migliorare le abitudini notturne.

Samsung punta a fare della salute un asse strategico della propria offerta wearable, e questa release conferma l’intenzione di migliorare il monitoraggio quotidiano non solo del sonno ma anche dell’attività fisica, della frequenza cardiaca e di altri parametri vitali.

Il fatto che One UI 8 Watch sia disponibile anche per Galaxy Watch4 Classic è particolarmente significativo. Nonostante il dispositivo sia stato lanciato ormai tre anni fa, l’aggiornamento dimostra l’intenzione di Samsung di mantenere vivo il supporto software anche su modelli non recentissimi, garantendo così agli utenti un’esperienza aggiornata e coerente con quella offerta dai device più moderni.

La nuova interfaccia porta con sé anche miglioramenti nelle animazioni, tempi di risposta più rapidi e una maggiore fluidità complessiva nell’utilizzo quotidiano. Nonostante si tratti ancora di una beta, le prime impressioni indicano un buon livello di ottimizzazione, anche se alcuni utenti hanno segnalato piccoli bug, come ritardi nella sincronizzazione con lo smartphone o blocchi sporadici delle watch face personalizzate.

Un’altra area che riceve attenzioni significative riguarda l’interazione con il dispositivo. Con One UI 8 Watch, Samsung introduce nuove gesture per il controllo rapido delle funzioni principali, come avviare una chiamata di emergenza o rispondere a una notifica con un movimento del polso. Queste funzionalità puntano a rendere l’uso dell’orologio più intuitivo, anche in situazioni in cui non è possibile interagire direttamente con lo schermo.

Inoltre, sono state semplificate le impostazioni rapide e rese più accessibili le scorciatoie per attivare funzioni come la modalità non disturbare, il risparmio energetico o la luminosità automatica.