WhatsApp: tre funzioni nascoste ma molto utili che nessuno conosce

Durante il corso degli anni WhatsApp ha elaborato nuove strategie per portare avanti la sua marcia vincente. Nessuno mai è riuscito ad arrivare a questi numeri, i quali parlano chiaro con oltre 2 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo almeno una volta al mese.

Sono cifre da capogiro che potrebbero essere incrementata nei prossimi anni, soprattutto in virtù della nuova strategia di WhatsApp. La famosa piattaforma di messaggistica istantanea sta includendo tanti nuovi aggiornamenti che incuriosiscono anche coloro che non avevano intenzione di limitarsi ai soli messaggi. Ci sono tantissime funzionalità che fanno parte della piattaforma, le quali ormai sono diventate molto semplici da capire anche per coloro che prima erano restii all’utilizzo della tecnologia. Ci sono al contempo anche delle funzionalità che risultano nascoste, dal momento che appartengono ad applicazioni di terze parti sparse sul web.

WhatsApp: queste tre applicazioni possono servirvi ogni giorno, si tratta di funzioni inedite

Ci sono alcune applicazioni che possono portare funzionalità in più relative a WhatsApp, pur restandone fuori. Una delle più interessanti è quella attribuibile all’applicazione Whats Tracker, ma quale vi permetterà di spiare gli utenti nei loro movimenti. Potrete selezionare dei contatti da monitorare per ricevere con una notifica istantanea gli orari precisi di accesso e di disconnessione dalla chat.

Segue poi Unseen, l’applicazione perfetta che vi consentirà di leggere ugualmente tutti i messaggi ma senza mai figurare online. Chiaramente ne deriverà anche il non aggiornamento dell’ultimo accesso alla chat di WhatsApp.

Infine ecco WAMR, l’applicazione perfetta per recuperare tutti i contenuti che cancellano proposito dalla chat.