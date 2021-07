I prossimi top di gamma Samsung, eccetto i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 che arriveranno in estate 2021, saranno i Galaxy S22 che vedremo all’inizio del 2022.

Nelle ultime ore sono trapelate novità sul loro presunto comparto fotografico. Stando a quanto riferito da Ice Universe sul social cinese Weibo, Samsung non impiegherà il nuovo sensore ISOCELL da 200 megapixel sui nuovi Galaxy S22. Scopriamo maggiori dettagli.

Samsung: niente fotocamera da 200 megapixel per il Galaxy S22

Nelle ultime settimane si è parlato di questo sensore come frutto della rinnovata collaborazione tra Samsung e Xiaomi. Il sensore fotografico da 200 megapixel dovrà essere ancora ottimizzato e dunque non lo vedremo sulla famiglia Galaxy S22.

Molto probabilmente la nuova famiglia di top di gamma Samsung integrerà lo stesso sensore ISOCELL HM3 che abbiamo visto su Galaxy S21, molto probabilmente una nuova versione ottimizzata dello stesso. Vi ricordiamo che questo sensore è in grado di scattare a 108 megapixel.

Vi ricordo che il prossimo 11 agosto 2021 il colosso sud coreano presenterà al mondo la sua nuova gamma di foldable. Ora, un nuovo rapporto suggerisce che la società potrebbe anche lanciare anche l’entry level Galaxy Z Flip 3 Lite. Samsung ha cercato di rendere mainstream gli smartphone pieghevoli e questa imminente variante “Lite” potrebbe essere un lasciapassare per raggiungere questo obiettivo.

Le fonti online, provenienti dal Korean Herald, affermano che il telefono potrebbe essere lanciato l’11 agosto nel corso dell’evento Samsung Galaxy Unpacked. Tenete presente che la data di lancio suggerita non è stata ancora annunciata ufficialmente ma solo ufficiosamente da diversi tipster online. Non ci resta che attendere il giorno dell’evento per scoprire se le voci si riveleranno vere.