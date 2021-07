Luglio è qui, così come il lancio anticipato degli aggiornamenti mensili di Samsung. Come rivela SamMobile, l’ultimo aggiornamento ha finalmente raggiunto la serie Galaxy S20 dopo aver colpito il Galaxy S10, il Galaxy Fold, il Galaxy Tab Active 2 e il Galaxy Tab A 8.0 anche all’inizio di questo mese.

La Germania è il primo paese a ricevere l’aggiornamento del firmware di luglio per la serie di punta dell’anno scorso, ovvero Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Ne esistono due versioni, con le varianti 5G che ricevono la versione del firmware G98xBXXU8DUF9, mentre le varianti LTE ricevono la versione G98xFXXU8DUF9.

Galaxy S20: controlla la disponibilitá nelle impostazioni

Il clou dell’aggiornamento di questo mese è un miglioramento di Android Auto, che risolve alcuni arresti anomali e problemi di connettività che hanno causato frustrazione a molti utenti dell’app. L’update dovrebbe risolvere la maggior parte di questi problemi, quindi scaricatelo il prima possibile. L’elenco delle correzioni ufficiali è ancora un mistero.

Questo, naturalmente, non sarà certamente tutto ciò che l’aggiornamento del firmware di luglio porterà ai device, considerando la sua dimensione di download di 815 MB. Tuttavia, l’elenco delle correzioni di bug ufficiali e delle patch di vulnerabilità deve ancora essere reso pubblico da Samsung, probabilmente arriverá prossimi due giorni.

Sebbene sia ancora disponibile solo in Germania, anche il resto del mondo avrà accesso alla nuova patch di sicurezza nel giro di pochi giorni. Come sempre, il modo più semplice per vedere se è ancora disponibile nel tuo paese è andare su Impostazioni> Aggiornamento software e controllare se appare la notifica di update disponibile.