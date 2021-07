Il prezzo dei presunti auricolari wireless Samsung Galaxy Buds 2 potrebbe essere stato rivelato – e se queste affermazioni sono vere, saranno più economiche dei sempre popolari Apple AirPods Pro.

Secondo MySmartPrice, che cita ‘fonti del settore’, i Galaxy Buds 2 costeranno ‘tra 180 e 200 euro’. Al momento, la società non ha riconosciuto l’esistenza dei nuovi auricolari wireless, anche se una serie di perdite ci rende abbastanza fiduciosi che una data di rilascio sia imminente.

Galaxy Buds 2: il lancio potrebbe essere vicino

Il primo suggerimento sui Samsung Galaxy Buds 2 è arrivato dopo che sono stati rivelati da alcune intriganti righe di codice all’interno dei dati del file APK dell’app Samsung Galaxy Wearable. Più di recente, quello che sembra il Galaxy Buds 2 è stato avvistato sulla piattaforma FCC (Federation Communications Commission) da 91Mobiles, il che suggerisce che un lancio è imminente. Abbiamo anche visto immagini trapelate degli auricolari.

Gli originali Samsung Galaxy Buds, lanciati a marzo 2019, hanno cercato di rovesciare il monopolio degli Apple AirPods sul mercato degli auricolari true wireless. Insieme ai loro successori, il Samsung Galaxy Buds Plus, il Galaxy Buds Live e il Galaxy Buds Pro, costituiscono un portafoglio più ampio di auricolari true wireless Samsung.

Resta da vedere se il Samsung Galaxy Buds 2 sarà un successore degli auricolari wireless originali o del più recente Galaxy Buds Pro. Se sono questi ultimi, potremmo assistere a una ripresa di funzionalità come la cancellazione attiva del rumore e l’impermeabilità. Speriamo di non dover aspettare troppo per scoprirlo. Il tipster Roland Quandt ha affermato che Samsung sta ‘rafforzando la produzione’ dei Galaxy Buds di nuova generazione, il che significa che potrebbero essere rilasciati non appena ad agosto, nel terzo anniversario dei Galaxy Buds originali.