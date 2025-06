TIM International, nuove super promo per i clienti stranieri

L’operatore telefonico italiano TIM sta per aggiornare alcune delle sue offerte di rete mobile. In particolare, saranno aggiornate le offerte dedicate ai clienti stranieri, ovvero quelle della gamma TIM International. Secondo quanto è emerso, l’operatore aggiornerà le sue offerte aggiungendo una maggiore quantità di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM International, l’operatore aggiorna le sue offerte ora con più giga

A breve l’operatore telefonico italiano TIM aggiornerà le sue offerte mobile appartenenti alla gamma TIM International. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte dedicate ai clienti stranieri e ora saranno ancora più convenienti. Queste offerte, infatti, saranno proposte allo stesso prezzo per il rinnovo mensile ma avranno una maggiore quantità di giga per navigare.

In particolare, ci saranno le offerte TIM International e TIM International New. Entrambe includeranno minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 sms verso tutti i numeri in Italia, fino a 888 minuti per chiamare i numeri in Cina e 60 minuti per chiamare i numeri in Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria e Ucraina.

La prima offerta, però, avrà un costo per il rinnovo pari a 8,99 euro al mese ed includerà 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G e fino a 300 minuti per chiamare i numeri in India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Marocco (solo fisso), Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro e Pakistan. La seconda offerta avrà invece un costo di 10,99 euro al mese. Includerà fino a 250 GB di traffico dati in 5G e 300 minuti per chiamare i numeri in Australia, Austria, Francia, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro, Grecia, Hong Kong, Giappone, Colombia, Danimarca, Finlandia, India, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Marocco (solo fisso), Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovenia, Stati Uniti, Sud Korea, Svezia, Ungheria.