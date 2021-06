Netflix propone una selezione di contenuti mai così ricca per la stagione estiva. La tv streaming mette a disposizione del pubblico celebri e popolari serie tv come Lucifer o Elite. Tutti coloro che desiderano accedere a Netflix ed al suo catalogo sempre aggiornato potranno beneficiare in due offerte molto vantaggiose grazie a TIM e Sky.

Netflix, come accedere a tutti i contenuti con costi azzerati

Una delle più importanti offerte per la tv streaming è la Mondo Netflix di TIM. Gli utenti della tv streaming potranno accedere, in questo caso, ad un pacchetto che prevede tutti i contenuti della piattaforma di TIMvision con libero accesso a tutti i contenuti di Netflix. Per gli utenti sarà previsto un costo mensile di 12,99 euro con il dispositivo TIMvision Box incluso a costo zero.

La seconda offerta per Netflix è quella a firma Sky. Gli utenti della tv satellitare con maggiore fedeltà avranno la possibilità di accedere al nuovo ticket Intrattenimento Plus. In questo caso, grazie al pacchetto Intrattenimento Plus i clienti potranno accedere a tutti i contenuti di Netflix. Previsto un costo extra di 9,99 euro rispetto al canone mensile standard.

Ulteriore via di accesso a Netflix è poi la tecnologia VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.