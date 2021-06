A partire dal 16 luglio 2021, “Space Jam: A New Legacy” farà il proprio debutto nelle sale Americane. La produzione è il sequel diretto dello storico “Space Jam” che aveva come protagonista Micheal Jordan impegnato in una partita di basket con i Looney Tunes.

Questo nuovo capitolo della saga vedrà sempre i Looney Tunes come protagonisti, ma questa volta la superstar del basket sarà LeBron James. Inoltre, il film sarà preceduto da un videogioco che si chiamerà “Space Jam: A New Legacy The Game”.

Il titolo sarà disponibile a partire dal 1 luglio per tutti gli utenti in possesso di Xbox Game Pass. Ma la collaborazione con Microsoft non si esaurisce così, infatti, l’azienda ha annunciato l’arrivo di una serie di controller dedicati al film.

Space Jam: A New Legacy si preapara a fare il proprio debutto al cinema e su Xbox Series X e Series S

I nuovi controller sono stati anticipati da un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Xbox. Saranno disponibili tre versioni diverse denominate: Tune Squad, Server-verse e Goon Squad.

Tutti e tre i modelli saranno disponibili per l’acquisto a partire dall’8 luglio ad un prezzo di 69.99 dollari. Escludendo la colorazione unica, il controller sarà lo stesso di sempre. Microsoft conferma la totale compatibilità con tutte le console Xbox ma anche con PC, tablet e device Android.

Per utilizzare il controller “Space Jam: A New Legacy“ saranno necessarie due batterie AA che garantiranno fino a 40 ore di gioco. Al momento non è chiara la disponibilità in Italia dei controller mentre il film dovrebbe fare il proprio debutto nelle sale a settembre.