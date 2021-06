Qualche settimana fa, Rockstar Games aveva annunciato l’arrivo di nuovi contenuti per GTA Online. La software house ha scelto di rilasciare le novità durante il corso dei mesi estivi, permettendo così ai giocatori di godersi le attività con calma.

La prima parte del DLC ha riguardato le Gare Stunt con il debutto di nuovi otto tracciati per sfide sempre sul filo del rasoio. In queste ore invece hanno fatto il proprio debutto le nuove mappe per la modalità “Scia Mortale”.

Si tratta di una modalità di gioco competitiva pensata per quattro giocatori. Gli utenti dovranno guidare la loro moto Shotaro modificata appositamente per produrre una scia di luce che, se toccata, distrugge tutto e tutti. L’obiettivo è quello di eliminare gli avversari e rimanere l’unico in vita.

GTA Online si aggiorna con tanti nuovi contenuti e ricchi premi

Rockstar Games ha introdotto ben sette nuove arene per “Scia Mortale” e invita i giocatori a provarle tutte. Infatti, per tutta la settimana, tutti i partecipanti riceveranno soldi e RP tripli al termine di ogni sfida.

Inoltre, chi acquisterà una Shotaro e giocherà almeno per un round entro il 30 giugno, riceverà un bonus di 750.000 dollari di GTA Online. La ricompensa sarà accreditata direttamente sul conto in-game entro 72 ore dal 30 giugno.