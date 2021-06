Durante l’E3 2021, Microsoft ha annunciato il debutto di un nuovo DLC per Sea of Thieves. L’aggiornamento per il titolo a tema piratesco sviluppato da Rare è disponibile in forma gratuita a partire dal 22 giugno. Nella stessa data è partita anche la terza stagione con nuovi premi e ricompense per tutti i giocatori.

Il contenuto sicuramente più interessante è proprio “A Pirate’s Life“. I giocatori potranno vivere cinque “Storie Assurde” del tutto nuove al fianco di Jack Sparrow. Il celebre pirata infatti fa il proprio debutto nel mare dei ladri grazie alla partnership tra Sea of Thieves e Pirati dei Caraibi.

Le nuove avventure permetteranno di conoscere la ciurma della Perla Nera e fronteggiare il temibile Davy Jones e la nave fantasma Olandese Volante. Durante il progredire della storia non mancheranno enigmi e battaglie che offriranno sempre ricompense molto interessanti.

Sea of Thieves incontra Pirati dei Caraibi nel nuovo DLC intitolato “A Pirate’s Life”

Una volta completate le cinque Storie Assurde, il madre dei ladri avrà ancora molto da offrire. Infatti, la terza stagione offrirà tanti contenuti aggiuntivi e novità per rinfrescare il gameplay.

Faranno il proprio debutto nuovi nemici inediti che si preannunciano veramente temibili. Tra questi spiccano le Sirene sciamano armate di tridente, i lombrichi oceanici e fantasmi veloci e minacciosi. Tutte le sfide completate durante lo svolgersi della terza stagione di Sea of Thieves permetteranno di ottenere ricche ricompense, oggetti unici e fama.

Rare ha aggiornato anche l’Emporio che ora può vantare un nuovo assortimento di personalizzazioni per il personaggio. Inoltre, per tutta la durata della stagione, saranno disponibili eventi a tempo limitato che coinvolgeranno anche altri pirati pronti ad andare all’arrembaggio.