Nel corso dei prossimi mesi, Motorola solleverà il sipario sulla nuova serie Edge 20. Parliamo di serie in quanto le indiscrezioni indicano che potrebbero debuttare almeno quattro dispositivi differenti.

Come emerso dai report più recenti, i vari dispositivi hanno come nome in codice: Berlin, Berlin NA, Pstar e Kyoto. Tuttavia, in queste ora sono emerse ulteriori informazioni riguardanti la serie Berlin dei dispositivi.

Ogni device sarà leggermente diverso rispetto agli altri in quanto Motorola lancerà gli smartphone in mercati differenti. Diversificare la scheda tecnica permetterà al produttore di adattare le specifiche al mercato di riferimento e quindi massimizzare le possibilità per gli utenti.

La famiglia Motorola Edge 20 sarà composta da quattro device



Il Motorola Edge 20 Berlin e Berlin NA saranno rispettivamente la versione globale e Nord Americana del device. Per la versione NA ci aspettiamo un display da 6.78 pollici con risoluzione da 1080 x 2460 pixel e refresh rate a 120Hz. La variante base, invece, avrà un display leggermente più piccolo da 6.67 pollici con le stesse caratteristiche.

Per entrambi, il SoC sarà il Qualcomm Snapdragon 778G con 6/8GB di RAM e 128/256B di memoria interna. Il comparto fotografico sarà basato su un’ottica frontale da 32 megapixel e una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà da 108MP, mentre gli altri due sensori varieranno a seconda del modello e del mercato di riferimento.

L’ultima differenza sarà nella batteria, il Berlin NA avrà 5000mAh mentre il Berlin una batteria da 4000mAh. Entrambi i device saranno basati su Android 11 e avranno un bottone dedicato a Google Assistant. I colori disponibili al lancio saranno Emerald, Stout, and White colors.