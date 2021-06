Trony riesce ancora una volta a distinguersi dalla massa di aziende pronte a tutto pur di riuscire a convincere gli utenti all’acquisto, lanciando una soluzione pressoché unica, un buonissimo insieme di sconti e di prezzi sempre più bassi tra cui è possibile scegliere.

Gli utenti che vorranno effettivamente accedere alla campagna, devono comunque sapere che gli acquisti saranno effettuabili solamente presso i punti vendita di proprietà dei soci dislocati a Rieti e Repubblica di San Marino, oppure nelle regioni Molise, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche e Veneto. Gli acquisti potranno essere effettuati entro e non oltre il 28 giugno, le scorte, stando a quanto comunicato, sono veramente limitate.

Trony: quali sono le offerte migliori della settimana

Le nuove offerte disponibili da Trony sono alla portata di tutti gli utenti, al netto delle limitazioni discussi in precedenza, prevedono sconti molto importanti applicati sui migliori prodotti in circolazione, a partire dalla fascia alta della telefonia mobile, come il Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition con processore Qualcomm Snapdragon 865, in vendita a soli 449 euro.

Volendo invece puntare verso modelli più economici, il consiglio è di acquistare Oppo A74, a 249 euro, come anche Samsung Galaxy A02s a 129 euro, Alcatel 1SE a soli 89 euro, per finire con Samsung Galaxy A12 a 159 euro, oppure un Xiaomi Redmi Note 10 5G a 219 euro.

Tutte le migliori promozioni disponibili da Trony sono raccolte nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.