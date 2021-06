La privacy al giorno d’oggi non è mai abbastanza, ecco perché molti utenti continuano a lamentarsi anche con le applicazioni più sicure. Qualcuno infatti desidererebbe opzioni molto più serrate per quanto riguarda la sicurezza, le quali in realtà già esistono. Dove infatti i truffatori riescono a fare breccia, c’è l’inesperienza degli utenti, la quale di certo non può essere attribuita alle mancanze di applicazioni come ad esempio WhatsApp.

Il colosso combatte infatti da tempo con le varie truffe, ma anche con i tentativi di spionaggio. Allo stesso tempo c’è qualcuno che vorrebbe anche passare in osservato in chat, quasi come se indossasse un mantello dell’invisibilità. In realtà tale soluzione sarebbe stata trovata ultimamente da qualche utente, scaricando un’applicazione di terze parti molto utile ma soprattutto gratuita.

WhatsApp: con la nuova applicazione di terze parti passerete in osservati quando leggete i messaggi

Finalmente diversi utenti hanno trovato quello che cercavano, ovvero un’applicazione che sia in grado di permettere di essere invisibili all’interno della chat, proprio quello che WhatsApp non permette.

Basterà scaricare un’applicazione di terze parti che risulterà anche gratuita. Questa, che prende il nome di Unseen, offre l’opportunità di intercettare tutti i messaggi che arrivano e di leggerli al di fuori di WhatsApp. In questo modo WhatsApp non rileverà mai la vostra entrata, con tanti vantaggi che ne conseguiranno. Basterà infatti scaricare l’applicazione sul proprio smartphone e tenerla attiva in background. In questo modo avrete i messaggi in arrivo sia su WhatsApp che su Unseen per poterli leggere senza essere online.