WhatsApp: il trucco semplicissimo per esser invisibili nella chat

Più volte si è discusso di quanto WhatsApp fosse un’applicazione sicura, con tutte le necessarie rassicurazioni arrivate dal colosso. Infatti sono anni che la nota applicazione di messaggistica si sincera di continuo delle condizioni di sicurezza dei suoi utenti, i quali non smettono mai di chiedere ulteriori protezioni.

Nel corso degli anni sono stati apportati numerosi cambiamenti in grado di rendere ancora più performante un applicativo praticamente impeccabile. Tutto ciò è stato accolto ovviamente di buon grado, anche per quanto riguarda le ultime modifiche. Gli utenti però sarebbero cercando in giro per il web delle occasioni alternative per provare ad integrare WhatsApp con funzionalità esterne. Esisterebbero alcune applicazioni di terze parti molto interessanti, le quali in alcuni casi riescono a fare ciò che WhatsApp non permette. In molti richiedono un grado di privacy maggiore e con una nuova applicazione tutto ciò sarebbe possibile.

WhatsApp: con questa nuova applicazione gratuita è possibile entrare senza farsi vedere nella chat

Quando gli utenti decidono di non entrare nella chat volontariamente, lo fanno per non essere visti e quindi per non aggiornare l’ultimo accesso. Stando a quanto trapelato dal web ultimamente, ci sarebbe un’applicazione in grado di integrarsi con WhatsApp. Si tratta di Unseen, un applicativo molto semplice da utilizzare che permetterebbe di intercettare i messaggi per leggerli esternamente.

I benefici sono molto chiari: il primo riguarderà la possibilità di non figurare online pur leggendo i messaggi. Il secondo beneficio invece riguarderà l’ultimo accesso, il quale resterà invariato in quanto leggendo i messaggi al di fuori di WhatsApp, la piattaforma non sarà in grado di rilevare nulla.