In estate, come solito, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre sono impegnate per garantire agli utenti le migliori tariffe per la telefonia mobile. I costi e le soglie di consumo sono vantaggiose per tutte le promozioni dei principali provider.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le tariffe più vantaggiose dell’estate

La lista degli operatori si apre con TIM e con la sua tariffa TIM Gold Pro. I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno telefonate senza limiti verso tutti, SMS verso tutti e 70 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo mensile sarà di 7,99 euro.

In opposizione a TIM, offerta molto vantaggiosa per i clienti è quella firmata da Vodafone. Il gestore inglese prevede per i suoi clienti la ricaricabile Special 100 Giga. Anche in questo caso, i clienti avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto ogni mese sarà di 9,99 euro.

Ulteriore novità per gli utenti che intendono modificare il loro piano tariffario è garantita da Iliad. La compagnia francese assicura ai suoi abbonati il vantaggio della tariffa Flash 120. I clienti, in questo caso, potranno beneficiare di telefonate senza limiti, SMS verso tutti e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo per chi effettua la portabilità verso il provider francese sarà sempre di 9,99 euro ogni mese.

L’ultima occasione per la telefonia mobile è infine garantita da WindTre e dalla sua WindTre Star+. In opposizione a TIM, Vodafone e Iliad, i clienti che scelgono il gestore arancione ricevono chiamate, SMS infiniti più 70 Giga ad un costo fisso di 7,99 euro ogni mese.