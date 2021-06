Grandissima novità quest’estate per tutti i fan di uno dei titoli più amati e seguiti nel mondo. Netflix insieme a Fever hanno organizzato La Casa di Carta: The Experience. Se ami i personaggi della serie TV allora non potrai perderti questa esperienza immersiva dove il protagonista sarai tu. Ecco tutto quello che devi sapere su questo nuovo evento.

La Casa di Carta: The Experience

Vediamo insieme tutti i dettagli per poter conoscere e partecipare a questo appuntamento che si terrà nelle principali città del mondo. Annunciato subito dopo la pubblicazione delle due date di uscita dei nuovi episodi della quinta stagione, La Casa di Carta: The Experience sarà un’opportunità incredibile che darà carattere alla vostra estate.

In Italia questo evento immersivo in prima persona si terrà a Milano e a Roma. Non sono ancora state comunicate le date, ma ad oggi sono aperte le iscrizioni per l’acquisto dei biglietti, non appena saranno disponibili.

Il prezzo per partecipare a La Casa di Carta: The Experience parte da 32 euro a salire, secondo l’esperienza che si vuole vivere. Durerà circa un’ora che, a seconda della situazione, potrebbe protrarsi al massimo per altri 15 minuti.

A farci capire di cosa si tratta è Lisbona in un video trailer pubblicato sul sito ufficiale de La Casa di Carta: The Experience.

Da quanto si apprende, i partecipanti saranno coinvolti in una rapina per rubare l’oro. Ovviamente, facendo parte della Banda, si dovranno seguire le istruzioni del Professore. In pratica saranno gli utenti al centro dell’azione rivivendo le intense emozioni di Tokyo, Rio, Denver e tutti gli altri personaggi de La Casa di Carta.

Come iscriversi per partecipare all’evento

Iscriversi per partecipare a La Casa di Carta: The Experience è molto semplice. Una volta raggiunta la pagina ufficiale dell’evento di Fever, l’utente, cliccando sul nome della città interessata, sarà reindirizzato al sito per mettersi in lista di attesa per l’acquisto dei biglietti.

Qui dovrà registrarsi indicando tutti i suoi dati e aspettare il momento in cui saranno aperte ufficialmente le vendite. È tutto ancora allo stato embrionale da questo punto di vista, ma essendo un evento estivo pensiamo che presto sarà tutto disponibile.

Intanto non ci resta che rivedere il trailer della nuova stagione de La Casa di Carta 5 che uscirà il 3 settembre con i primi 5 episodi e il 3 dicembre con gli ultimi. Sembra si siano riaccese le speranze per un sequel, ma non nell’immediato.