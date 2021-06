È ormai tutto pronto per il lancio della nuova famiglia Honor 50 previsto per il prossimo 16 giugno. A distanza di pochi giorni dal lancio ufficiale, possiamo scoprire alcuni nuovi dettagli sui tre device che comporranno la serie.

Il produttore cinese affiderà il rilancio del proprio brand a tre device flagship caratterizzati da specifiche tecniche in parte condivise ma ognuno con delle feature uniche.A giudicare dalle informazioni trapelate, Honor 50 e 50 Pro saranno molto simili tra di loro mentre la versione SE sarà leggermente meno prestazionale ma non per questo meno interessante.

Tutte le caratteristiche indicate di seguito sono trapelate grazie a Ishan Agarwal che le ha riportate su 91mobiles. Nonostante si tratta di rumor, possiamo ritenere le informazioni piuttosto veritiere.

La famiglia Honor 50 sarà caratterizzata da tre varianti

Honor 50:

Display: OLED da 6.57 pollici

Risoluzione: FullHD+

SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Fotocamera: quadrupla con ottica principale da 108MP

Fotocamera anteriore: 32MP

Batteria: 4300mAh con ricarica rapida a 66W

Dimensioni: 159.96 x 73.76 x 7.78mm

Peso: 175g

Honor 50 Pro:

Display: OLED da 6.72 pollici

Risoluzione: FullHD+

SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Fotocamera posteriore: quadrupla con ottica principale da 108MP

Fotocamera anteriore: 32+12MP

Batteria: 4000mAh con ricarica rapida a 100W

Dimensioni: 163.46 x 74.66 x 8.05mm

Peso: 187g

Honor 50 SE:

Display: LC da 6.78 pollici

Risoluzione: FullHD+

SoC: MediaTek Dimensity 700 5G

Fotocamera posteriore: 100+8+2MP

Fotocamera anteriore: 16MP

Batteria: 4000mAh con ricarica rapida a 66W

Al momento Honor non ha ne confermato ne smentito i dettagli della famiglia di device. L’unica informazione ufficialmente confermata è la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 778G che spingerà almeno un device della serie. Non resta che attendere il 16 giugno per scoprire se le informazioni trapelate sono veritiere.