Arrivano novità molto importanti sul fronte dei prossimi dispositivi che Samsung lancerà sul mercato, relativi al settore dei pieghevoli top di gamma. È trapelata la data di lancio di Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

Max Weinbach ha da poco pubblicato un tweet abbastanza criptico sulla data di lancio dei nuovi pieghevoli Samsung, ma non abbastanza da non permetterci di intuire tale data. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3: ecco la data di lancio

Stando a quanto riferito dal leaker, i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 arriveranno il prossimo 3 agosto, nell’ambito di un evento che molto probabilmente sarà l’Unpacked estivo del produttore sudcoreano. Ma non finisce qui: nella stessa giornata dovrebbero venire presentati ufficialmente anche i nuovi Galaxy Watch 4 e Watch Active 4.

Quest’ultimi sono la nuova generazione di smartwatch Samsung e che potrebbero passare alla storia come i primi a integrare il nuovo sistema operativo sviluppato in collaborazione con Google. Al momento non abbiamo la conferma ufficiale da parte di Samsung circa l’evento del 3 agosto, anche se dobbiamo tenere conto dell’ottima affidabilità del leaker Max Weinbach. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.

Sicuramente i nuovi pieghevoli di Samsung faranno la differenza, come d’altronde la fanno ogni anno. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire tutti i dettagli dell’evento, rimanete connessi!.