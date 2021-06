Postepay: nuovo messaggio pronto a svuotare i conti correnti

Ci sono alcuni ambiti inesplorati per diversi utenti, i quali di certo non si vanno a concentrare sul mondo delle truffe. Purtroppo questo sta occupando sempre più superficie all’interno del web, spazio dedicato a qualsiasi tipologia di contenuto. Anche la finanza ormai si rapporta in maniera molto stretta ad Internet, mettendo a disposizione numerose soluzioni. Una delle aziende più importanti nel settore delle banche almeno in Italia è certamente Poste Italiane.

La sua Postepay è un’ottima carta prepagata, e grazie al suo modello superiore dotata anche di IBAN, che offre numerose opportunità. Allo stesso tempo i truffatori sanno che si tratta della carta più diffusa in tutta Italia e per questo spingono molto con i tentativi di phishing. La colpa chiaramente non è dell’azienda, ma dell’ingenuità degli utenti che se ci cascano possono anche perdere i soldi dal loro conto corrente. Un nuovo messaggio avrebbe infatti messo in stato di agitazione tantissimi clienti.

Postepay: questo messaggio potrebbe svuotare il vostro conto dopo pochi minuti

Gentile utente

Con la presente email, ti informiamo che la tua utenza e le funzioni del tuo conto Intesa sono state temporaneamente disabilitate. Abbiamo applicato queste restrizioni sul tuo conto perchè hai raggiunto una soglia di attività che richiede la verifica obbligatoria di alcune delle tue informazioni

Non potrai più prelevare denaro o effettuare pagamenti con la tua carta se non procedi con l’aggiornamento del tuo profilo Online Banking.

Puoi effettuare l’aggiornamento del tuo profilo sul nostro sito, cliccando sul link seguente:

LINK: AREA CLIENTI POSTEPAY

Ti ringraziamo per la tua collaborazione!

Assistenza Clienti Postepay