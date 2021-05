Monete preziose: siete sicuri che quelle che avete in tasca valgono la...

Monete preziose: siete sicuri che quelle che avete in tasca valgono la cifra scritta?

Non è tutto ora quel che luccica, ma in questo caso potremmo fare un'eccezione. Nel mondo della numismatica, si nascondono una serie di monete preziose in grado di farvi guadagnare cifre folli, basta controllare attentamente!