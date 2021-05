Lire preziose: hai casa sommersa dalle monete? Questo articolo potrebbe esservi utile!

Inutile nasconderlo, ognuno di noi ha almeno una moneta del passato. Pur non volendo, molte di queste sono state conservate anche involontariamente nelle tasche delle giacche che non mettete mai, o in quei cassetti che utilizzate come porta ricordi. Ebbene, oggi scoprirete che, dopotutto, non è stata una cattiva idea. Ecco le Lire preziose più ricercate.

Lire preziose: non dimenticate di dare un’occhiata alle vostre monete!

2 euro di Grace Kelly

I 2 euro del 2007 sono stati realizzati dal principato di Monaco per il 25esimo anniversario dalla morte di Grace Kelly. Questi valgono molto (dai 2.000 ai 2.500 euro.)

2 euro del Vaticano

Nel 2005 vennero invece realizzate dallo Stato del Vaticano solamente 100mila copie delle monete da 2 euro per festeggiare la Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia. Esse possono superare anche i 300 euro.

5 lire del 1955

Parliamo ora dell’argomento principale: le Lire preziose. Tra queste, la moneta da 5 appartenente agli anni ‘50 potrebbe arrivare a valere addirittura 2.000 euro.

50 lire del 1958

Di questa ve ne sono 800mila esemplari, e rappresenta il Dio Vulcano nudo che batte il metallo sull’incudine. Se conservate nella maniera corretta, le 50 Lire del ’58 possono valere 2.000 euro.

10 lire del 1947

Le 10 Lire raffiguranti il rametto di ulivo con il cavallo alato, vanno oltre i 4.000 euro.

1 lira del 1947

Nel caso della lira caratterizzata dal ramo di arancio e il frutto maturo da un lato, e la donna col capo ornato di spighe dall’altro, si parla di cifre che superano i 1.500 euro.

2 lire del 1947

Infine, la moneta da 2 lire con la spiga di grano e il contadino intento ad arare (simbolo di lavoro e di vita) è la più desiderata. Proprio per questa ragione raggiunge i 1.800 euro.