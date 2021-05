Forse un errore, oppure qualcosa di troppo avventato che non si voleva scrivere. Quante volte capita che, arrivata una notifica su WhatsApp, aprendo la chat del contatto al posto del messaggio trovate: “Questo messaggio è stato cancellato“. È chiaro che il mittente ci aveva ripensato. Se siete così curiosi da voler sapere cosa c’era scritto ecco il trucco per leggere i messaggi di WhatsApp cancellati. È semplice e gratuito.

Nessuno avrà più segreti con voi grazie a queste app per WhatsApp

Nessun segreto sarà più impenetrabile per voi grazie a queste due app che permettono di recuperare qualsiasi messaggio un vostro contatto decide di cancellare volontariamente. Attenzione però, non sempre è vantaggioso conoscere quello che qualcuno ci ha scritto, ma non avrebbe voluto e quindi lo ha eliminato.

Tuttavia se la curiosità è più forte della vostra pace e serenità mentale ecco due app che recuperano tutti i messaggi cancellati su WhatsApp sia volontariamente che involontariamente.

WhatsRemoved+

WhatsRemoved+ è un’app per Android disponibile sul Play Store di Google. Consente di monitorare tutti i messaggi e le cartelle relativi alle app di messaggistica installate. Sarà possibile quindi estendere la sua funzione anche per altre app e non solo per WhatsApp.

Tenendo traccia di tutte le notifiche è in grado di segnalare all’istante una modifica. Tiene nota di tutto ciò che gli è stato detto di registrare e salvare. In questo modo non ci saranno più messaggi illeggibili su WhatsApp, ma soltanto messaggi cancellati da recuperare.

Notification History

L’app Notification History per Android è un’alternativa alla precedente. Sicuramente cercando nel Play Store ci saranno moltissime simili a questa. Tuttavia pare che il suo dovere lo faccia bene. Anche questa recupera tutti i messaggi che vengono cancellati su WhatsApp. Seguendo il tutorial qui sotto riportato, sarà possibile impostare tutto perché funzioni alla perfezione.

Insomma sia con WhatsRemoved+, sia con Notification History potrete dire addio ai fastidiosi messaggi cancellati su WhatsApp. Ma attenzione, perché in alcune situazioni dovrete mantenere la calma. In questi casi sarebbe utile il trucco per essere invisibili su WhatsApp.