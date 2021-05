Esselunga non si ferma più, l’ultimo volantino dell’azienda promette un risparmio veramente incredibile per tutti gli utenti che decideranno, e riusciranno a raggiungere l’acquisto del prodotto incluso.

Come tutte le solite offerte tech dell’azienda, anche in questo caso l’intera campagna focalizza la propria attenzione su un solo modello, nulla di più. Le compravendite potranno effettivamente essere completate in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale, ricordando inoltre che le scorte disponibili sono veramente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima della scadenza del volantino, programmata per il 26 maggio 2021.

Esselunga: occasioni veramente incredibili per tutti

Il prodotto su cui si basa l’intera campagna è lo Xiaomi Redmi 9, un dispositivo veramente economico, dato il prezzo finale di 99 euro, ma comunque in grado di prometter discrete prestazioni generali.

Il punto forte del modello è chiaramente la batteria, un componente da ben 5000mAh, il quale non offre una ricarica rapidissima, ma che è in grado di rendere lo smartphone un vero e proprio battery phone. La variante in vendita da Esselunga prevede 64GB di memoria interna, con annessa chiaramente la solita garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nello stesso punto vendita d’acquisto.

Le altre specifiche parlano a tutti gli effetti di un dispositivo di fascia bassa, con un ampio pannello IPS LCD con risoluzione FHD, nonché ben 4GB di RAM per un utilizzo più che soddisfacente (in relazione alla cifra richiesta per l’acquisto). I dettagli della promozione sono disponibili sul sito ufficiale.