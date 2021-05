Smart Generation è il nome di una società italiana con sede a Messina fondata nel lontano 2015 da un gruppo di giovani appassionati di tecnologia dediti al tema dell’eco-sostenibilità. La passione per l’hi-tech è stata ampiamente ricompensata negli anni da un crescendo di entusiasmo da parte di un pubblico che ha ben apprezzato la nuova impronta conferita all’usato garantito. Adesso il gruppo ha anche concesso la nuova app per dispositivi Android ed iOS attraverso cui potersi lanciare alla ricerca del prodotto preferito ad un prezzo imbattibile. Scopriamo insieme in che cosa consiste.

Smart Generation arriva su Android ed iOS: ecco la nuova applicazione

Il download gratuito della sopra citata applicazione garantisce l’accesso ad un ricco catalogo di prodotti in sconto provenienti dai grandi brand della tecnologia locale ed internazionale. Il negozio tratta prodotti di ogni tipo con sconti fino al 70%sia nell’emisfero commerciale Android che per i prodotti Apple (presenti in maggiore misura).

Sin dall’anno di nascita la società si è ben destreggiata nel coprire le varie esigenze con oltre 100.000 utenti soddisfatti. Ottima la qualità degli articoli sempre proposti a prezzi bassi e con la garanzia della consegna veloce. Flessibili anche i metodi di pagamento accessibili con carta di credito, bonifico ordinario, contrassegno e perfino programma di rateizzazione da 12 a 24 mesi. I tempi di spedizione sono solo di 2 o 3 giorni lavorativi in tutta la penisola.

Tra i prodotti più richiesti e disponibili si citano: iPhone, iPad, iMac, Mac Pro, Mac Mini, MacBook ma anche PC Windows e smartphone Android. Avete già avuto modo di trattare con questa realtà? Spazio a tutti i vostri personali commenti.