I dispositivi indossabili della serie Apple Watch sono divenuti un vero e proprio culto per gli amanti della tecnologia. Non si tratta solo di una moda passeggera o ancorata al brand per i fan della grande mela. I wereable di Cupertino sono un concentrato di tecnologia, efficienza e potenzialità tecniche. Le prossime versioni, secondo recenti indiscrezioni, potrebbero equipaggiarsi con due sensori inediti i cui compiti sono stati appena definiti accogliendo l’entusiasmo del grande pubblico. Scopriamo di che cosa si tratta.

Apple Watch: una versione inedita consentirà di fare due nuove cose

Amici della salute, guardiani del nostro benessere e sistemi per la prevenzione di alcune patologie. Parametri come la pressione del sangue, il ritmo cardiaco ma anche i livelli di glucosio ed il tasso alcoolico potrebbero essere monitorati dai nuovi Apple Watch in arrivo.

Ad affermare quanto sopra è la testata giornalistica MacRumors la cui argomentazione è basata sull’analisi di quanto conferito dalla start-up inglese Rockley Photonics, reduce dallo sviluppo di sensori appositamente progettati per queste misure e principale cliente di Apple.

La tecnologia si basa sull’utilizzo di sensori ottici che agiscono per mezzo di sistemi di lettura della pelle con annessi algoritmi. L’azienda, pronta per essere quotata a New York, ha redatto appositi report di quotazione nella cui didascalia si può leggere che: “Apple è responsabile della maggior parte dei ricavi degli ultimi due anni”. C’è quindi un accordo di fornitura ben noto che consacrerà un’intesa biennale tra le due realtà tecnologiche.

La futura generazione di sensori Apple Watch dovrebbe arrivare già dal prossimo anno quale ipotesi iniziale. Si pensa ad un’uscita non postuma alla serie 8 di Apple Watch. Staremo a vedere.