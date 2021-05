Iliad: offerta clamorosa da 100GB per soli 9,99 euro al mese con regalo

Contestualmente al mondo dei gestori mobili in Italia si può parlare certamente di una battaglia senza fine tra le varie compagnie. Sono infatti moltissime le aziende che ogni giorno si cimentano in questo settore proponendo offerte di altissimo livello.

Stando a quanto riportato i più importanti restano sempre gli stessi con l’aggiunta di Iliad, sorpresa degli ultimi anni che non stenta a migliorarsi. L’arma segreta di questo gestore è la convenienza così come la grande abbondanza di contenuti, motivazione per la quale coloro che cambiano gestore decidono di sottoscrivere una delle sue soluzioni. Tutto ciò va avanti ormai da quattro anni, senza alcun tipo di sosta o incertezza lungo il percorso. A dimostrarlo è anche l’arrivo dell’ultima promozione mobile, quella che già durante lo scorso mese ha reso felici moltissimi utenti.

Iliad: l’offerta da 100 giga è ancora disponibile per soli 9,99 € al mese

Sul sito ufficiale di Iliad è di nuovo presente la Giga 100, offerta che resterà nella storia vista la grande quantità di contenuti. Ovviamente anche il prezzo gioca la sua partita, visto che risulta uno dei più economici sul mercato.

La promo in questione che era arrivata in via esclusiva a marzo per poi confermarsi in pianta stabile tra aprile e maggio, continua ad offrire gli stessi contenuti. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Inoltre gli utenti potranno contare sulla connessione 5G gratis, la quale resta compresa nel prezzo finale di 9,99 € al mese.