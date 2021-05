A marzo, Twitter ha lanciato un test limitato ad alcuni utenti con la possibilitá di inserire sulla piattaforma immagini piú grandi e non ritagliate nei feed. Ora, dopo che questi test sono stati dichiarati un successo, gli sviluppatori sono pronti ad introdurre tale novitá per tutti gli utenti. A quanto pare, infatti, le modifiche hanno migliorato l’esperienza di condivisione delle immagini per tutti.

Su Twitter per Android o iOS, le immagini con proporzioni standard (16:9 e 4:3) verranno ora visualizzate per intero senza alcun ritaglio. Invece di “scommettere” su come apparirá un’immagine, le immagini ora avranno lo stesso aspetto di quando le hai scattate. Dunque, il nuovo sistema di Twitter mostrerá a chiunque condivida un’immagine un’anteprima di come apparirá tale foto prima che venga pubblicata.

Twitter si aggiorna su iOS e Android: niente piú ritagli automatici per le foto

In questo modo, le preoccupazioni sul ritaglio algoritmico di Twitter scompariranno e gli utenti potranno condividere le immagini che preferiscono senza che vengano modificate. Il nuovo aggiornamento sará rilasciato per tutti gli utenti giá a partire da oggi. La portavoce di Twitter, Lauren Alexander, ha affermato che “le modifiche sono il risultato diretto del feedback dei nostri utenti”.

La rimozione del ritaglio automatico sulla piattaforma sará un importante novitá soprattutto per artisti e creator che condividono le loro immagini su Twitter. Le immagini alte o larghe avranno comunque un ritaglio centrato, ma Twitter dice che sta lavorando per migliorare anche questa impostazione, insieme ad altri aspetti del modo in cui i media vengono visualizzati nella timeline.

Ora, non solo le foto ed altri tipi di arte guadagneranno piú spazio sul feed, ma gli artisti potranno essere sicuri di presentare il loro tweet senza rovinare le cose.