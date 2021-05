Oppo è intenzionata a conquistare la fascia media del mercato mobile e per questo ha proposto in quest’ultimo periodo numerosi device. L’ultimo arrivato, in particolare, è il nuovo Oppo K9 5G, erede dello scorso Oppo K7 annunciato durante il mese di agosto, il quale porta caratteristiche piuttosto interessanti ad un prezzo non troppo eccessivo.

Oppo annuncia in Cina il nuovo Oppo K9 5G: ecco le caratteristiche

Il nuovo smartphone medio di gamma di casa Oppo si presenta con un design moderno e in linea con le ultime tendenze del momento, con la presenza di un ampio display OLED realizzato da Samsung con refresh rate da 90Hz e con touch sampling rate di 180Hz. La diagonale dello schermo è da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+ e in alto a sinistra è collocato un piccolo foro che ospita la selfie camera da 32 megapixel.

Sul retro è poi collocato il modulo fotografico, il quale è composto nello specifico da tre fotocamere. Abbiamo un sensore primario da 64 megapixel coadiuvato da un sensore grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per quanto riguarda le prestazioni, Oppo ha deciso di montare a bordo di questo mid-range un processore targato Qualcomm. Si tratta, in particolare, del SoC Snapdraon 768G supportato da due tagli di memoria con 8 GB di RAM e a scelta 128 GB oppure 256 GB di storage interno. Concludono infine la scheda tecnica la batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da ben 65W, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e Android 11 a bordo.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone medio di gamma Oppo K9 5G sarà distribuito per il momento in Cina in due colorazioni, ovvero una nera e una cangiante. I prezzi, come già accennato, non sono eccessivi. Si parte da circa 255 euro con 8/128 GB e si arriva ad un massimo di circa 280 euro con 8/256 GB.