I partner sono intimoriti dalla presenza di applicazioni come Tinder e Badoo ma spesso le conversazioni a luci rosse viaggiano su WhatsApp. Amanti intimoriti da strani comportamenti farebbero di tutto per scoprire cosa si cela all’interno delle chat. Allo stesso modo anche gli amici vorrebbero sapere se c’è sotto qualcosa.

Al giorno d’oggi esistono applicazioni gratuite che sono particolarmente utili per attuare una silente operazione di spionaggio WhatsApp senza spendere tempo e soldi dietro specchi per le allodole. Scopriamo come riuscire a debellare i segreti registrando tutti i movimenti di accesso in entrata ed in uscita dei nostri contatti, a prescindere da chi essi siano.

WhatsApp: spiare è un gioco da ragazzi con l’app che registra i movimenti dei nostri contatti

Con Whats Tracker è possibile creare una timeline affidabile di eventi che permette di delineare con precisione tutti i movimenti dei contatti. Si tratta di un’app a costo zero attraverso cui spiare WhatsApp in maniera efficace. Secondo quanto riportato dalla descrizione interna alla risorsa è possibile concedere all’utilizzatore la possibilità di monitorare uno o più contatti allo stesso tempo.

Grazie a questa geniale trovata chiunque potrà scoprire l’orario previsto di entrata ed uscita dall’applicazione con registrazione cronologica degli eventi di accesso e disconnessione.

A partire da questa novità tutti i tuoi contatti WhatsApp saranno sotto attenta osservazione per un’opera che può completare il riscontro di un tradimento con l’uso di ulteriori metodi, primo fra tutti la consultazione dello storico dei messaggi che si raggiunge attraverso il percorso Impostazioni > Spazio e Dati > Gestisci Spazio. Qui si trovano le persone con cui chattiamo di più ed i contenuti condivisi.