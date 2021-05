Esselunga ha recentemente attivato una nuova campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, la perfetta soluzione che aiuterà gli utenti a spendere decisamente meno del previsto, sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

In seguito al discreto volantino votato al frigorifero, Esselunga ha deciso di tornare in auge con una bellissima offerta tech mirata direttamente su uno smartphone. L’acquisto, come al solito, dovrà necessariamente essere completato nei negozi fisici sul territorio nazionale, per la versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: la spesa è sempre ridottissima

Il prodotto su cui esselunga ha voluto focalizzare la propria campagna, è il Samsung Galaxy A32 5G, un dispositivo da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, caratterizzato principalmente da un’ottima batteria da 5000mAh, nonché dalla connettività 5G.

Osservando da vicino la scheda tecnica, inoltre, notiamo comunque la presenza di un buonissimo display da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+, affiancato da un processore octa-core, 4GB di RAM e 4 fotocamere posizionate nella parte posteriore del device stesso.

Il prezzo di base si aggira attorno ai 249 euro, per la versione che presenta 128GB di memoria integrata. Il prodotto sarà chiaramente sbrandizzato, con possibilità quindi di ricevere gli aggiornamenti direttamente dal produttore, e non da uno specifico operatore telefonico.

Gli acquisti, come sottolineato in precedenza, potranno essere completati solamente presso i punti vendita fisici, ma attenzione al quantitativo di scorte, poiché sarà a tutti gli effetti decisamente limitato.