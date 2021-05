Carrefour continua ogni giorno a sorprendere le dirette concorrenti con una lunga serie di offerte e di prezzi decisamente più bassi del normale, grazie ai quali gli utenti riescono a spendere molto meno del previsto.

La campagna promozionale corrente risulta essere disponibile fino al 5 maggio 2021, in ogni punto vendita dislocato sul territorio nazionale, senza però offrire la possibilità di accedervi tramite il proprio sito ufficiale. Gli acquisti potranno essere effettuati solamente fisicamente, anche con Tasso Zero, ovvero pagamento rateizzato senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa.

Carrefour: quanti sconti nel volantino

Il volantino carrefour come al solito riserva ottime occasioni per spendere poco, sebbene vada ricordato che gli smartphone effettivamente in promozione sono perlopiù legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ovvero entro i 299 euro di spesa.

I prodotti coinvolti sono Samsung Galaxy A12, TCL 10 SE, Oppo A53s e Xiaomi Redmi 9T, tutti con buonissime prestazioni generali (naturalmente per il prezzo di vendita), distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Naturalmente all’interno del volantino Carrefour sono disponibili altri prodotti fortemente scontati, ad esempio legati ai televisori di ultima generazione, come anche gli elettrodomestici. Non potendo racchiudere il tutto in un unico articolo, il consiglio è di aprire il prima possibile le pagine che abbiamo integrato qui sotto, per poi decidere se è il caso di correre in negozio per completare la compravendita al prezzo indicato.